  • Новость часаЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
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    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев
    Белый дом: Команда Байдена тратила бюджет США как пьяные матросы
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
    Над девятью регионами России сбиты 104 украинских БПЛА
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    Трамп запретил операции по смене пола у детей в США
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    3 комментария
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    13 комментариев
    29 января 2025, 10:20 • Новости дня

    В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

    Припортовая инфраструктура Одесской области Украины пострадала после воздушной тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одесской области Украины повреждена припортовая инфраструктура, включая здания, в результате инцидента, произошедшего на фоне воздушной тревоги.

    Руководитель администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры региона, передает ТАСС. По его словам, пострадали здания, и соответствующие службы уже заняты устранением последствий этого инцидента.

    Согласно информации из телеграм-канала Кипера, повреждения были нанесены в ночь на 29 января, когда в регионе более двух с половиной часов действовала воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области Украины во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В Одессе после дневных взрывов пострадали важные объекты портовой инфраструктуры, включая грузовые краны и складские помещения. Ранее сообщалось, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

    28 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    B результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Ямполя, Григоровки и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Янтарным, Зеленовкой, Opexoвo-Василевкой, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и 105-мм орудие М119. Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Лысовки, Крымского, Зверево, Новоелизаветовки, Воздвиженки, Ясенового, Нововасилевки и Котлино ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны возле Богатыря, Времевки и Ровнополя ДНР.

    Потери противника превысили 115 военнослужащих, уничтожены танк и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны у Степногорска, Новопокровки, Работино Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсона. ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    28 января 2025, 22:07 • Новости дня
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о получении протокола встречи по транзиту газа с Владимиром Зеленским, которая так и не состоялась. В документе говорилось о поддержке Словакией членства Украины в НАТО, но не было ни слова о газе.

    По словам Фицо, президент Зеленский направил ему протокол планируемой встречи, несмотря на то, что она не состоялась. Переговоры должны были пройти в Давосе во время Всемирного экономического форума. В документе содержались запросы Украины, включая поддержку членства в НАТО, сообщает «Царьград».

    Фицо отметил, что он сам предложил Зеленскому встретиться 21 января, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа. Однако в протоколе, который прислал Зеленский, содержалась лишь просьба поддержать Украину в ее стремлении вступить в НАТО. При этом вопрос транзита газа не был затронут.

    «Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки», – заявил Фицо.

    До этого Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году. Также он заявил, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.

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    28 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Нарышкин предложил историкам Польши, Венгрии и Словакии обсудить права на земли Украины

    Нарышкин предложил обсудить права на украинские земли с учеными из Восточной Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

    Вопрос о правах на украинские земли является серьезным и имеет глубокую предысторию, сказал Нарышкин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами.

    «Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», – добавил глава РИО.

    Ранее The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    До этого болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

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    28 января 2025, 12:02 • Новости дня
    Пытавшимся протаранить ворота посольства России в Стокгольме оказался украинец

    Украинец протаранил ворота посольства России в Стокгольме

    Пытавшимся протаранить ворота посольства России в Стокгольме оказался украинец
    @ Janerik Henriksson/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, попытался протаранить ворота российского посольства в Стокгольме на автомобиле, но был задержан полицией, заявили в российском диппредставительстве.

    Гражданин Украины, проживающий в Швеции, предпринял попытку протаранить ворота посольства России в Стокгольме. Прорваться на территорию ему не удалось благодаря оперативной реакции дежурной службы посольства, которая вызвала полицию. В результате инцидента никто не пострадал, а виновник был задержан, передает РИА «Новости».

    В комментарии дипмиссии уточняется, что задержанный уже не раз попадал в подобные ситуации. В 2015 и 2018 годах он совершал нападения на российское посольство и торговое представительство в Швеции и был признан психически неадекватным, после чего направлялся на лечение.

    Дипломаты выразили обеспокоенность по поводу безопасности сотрудников посольства. В последние месяцы мужчина вновь начал проявлять провокационные действия в отношении российских загранучреждений. Посольство обращалось к шведским властям с просьбой принять меры, однако ситуация не изменилась, что и привело к нынешнему инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стокгольме задержали 45-летнего мужчину, который пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России, но не смог пробраться на территорию.

    В ноябре прошлого года в Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства.

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    28 января 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году

    МИД Франции сообщил о планах поставить Украине истребители Mirage к апрелю 2025 года

    Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 до марта 2025 года, сообщил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что самолеты будут использоваться для обеспечения безопасности украинского неба.

    Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio. Он отметил, что французские самолеты скоро появятся в украинском небе.

    Барро также прокомментировал возможное участие французских военных на Украине после окончания конфликта. Он подчеркнул важность подготовки к полноценному участию в обеспечении мира, упомянув Францию, Европу и США. Однако конкретные планы по отправке военных на Украину министр не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Также сообщалось, что Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000-5F и начать их поставки в начале 2025 года. Кроме того, французский министр иностранных дел заявил о планах включить в программу помощи подготовку украинских пилотов.

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    28 января 2025, 23:07 • Новости дня
    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Власти США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые ранее находились в Израиле, сообщило Axion со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, на этой неделе США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Эти ракеты ранее хранились в Израиле и были выведены из эксплуатации израильскими ВВС в 2024 году как устаревшие, передает РИА «Новости».

    Ракеты доставили в Польшу, откуда их планируется передать Украине. Источники портала Axios уточняют, что это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

    Как отметили обозреватели портала, Украина не раз просила Израиль передать ей устаревшие ракеты Patriot. Однако правительство Нетаньяху медлило с принятием решения из-за опасений относительно возможной реакции России. Лишь в сентябре премьер дал согласие на передачу. Израиль также проинформировал Москву о том, что эти действия касаются возвращения американского вооружения, а не прямых поставок Украине.

    Ранее МИД Израиля официально заявил, что Тель-Авив остается верен своей политике отказа от поставок оружия Киеву.

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    28 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, что могло бы предотвратить начало боевых действий.

    «Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится», – сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС.

    По его словам, тогда бы не было «никаких боевых действий, никакой войны», однако Киев решил: «Нет, будем воевать». «Но тем не менее на переговоры сразу же согласились – это было еще в конце февраля 2022 года», – отметил Путин.

    «Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы в Украине. И именно эти украинские предложения – я хочу это подчеркнуть, это очень важно – легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля», – сказал Путин.

    При этом президент отметил, что вывод войск из-под Киева Россия начала в конце марта - часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. «Четвертого апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было», – пояснил Путин.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Патрушев: Британия хочет создать колонию на Украине

    Патрушев заявил о планах Британии создать колонию на Украине с помощью «столетнего соглашения»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Британия с соглашением о «столетнем партнерстве» стремится создать колонию на территории Украины, сопровождая это игнорированием международного права.

    Патрушев в интервью «Российской газете» обвинил Британию в попытках создать колонию на территории Украины. Он отметил, что соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном фактически направлено на расширение влияния Британии в регионе, передает ТАСС.

    Патрушев добавил, что «этим документом туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима».

    Помощник главы государства также напомнил, что соглашение включает пребывание британских военных инструкторов в Украине и наращивание британского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также предоставление британским кораблям особых прав на судоходство в Азовском море.

    В январе в МИД РФ в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном заявили, что Россия предупреждает о том, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений. Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

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    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее Путин указывал, что в данный момент переговоры с Украиной будут нелегитимными, поскольку в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины из-за окончания конституционных сроков его пребывания у власти.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после 20 мая 2024 года Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, хотя сам он это не признает. При этом украинские власти сейчас умалчивают о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться.

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    28 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал, как Зеленский вводит мировое сообщество в заблуждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин. По его словам в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после начала российской спецоперации, с последующими встречами в Белоруссии и Стамбуле. Путин подчеркнул, что в конце марта 2022 года Россия получила от Киева документ с предложениями, которые легли в основу мирного договора, выработанного в Стамбуле.

    По словам Путина, Россия согласилась вывести войска из-под Киева с целью недопущения серьезного кровопролития. Этот вывод был завершен 4 апреля 2022 года, а проект мирного соглашения окончательно согласован 15 апреля того же года.

    «В конце марта начали вывод войск из-под Киева двумя направлениями, двумя колоннами. Четвертого апреля вывод был закончен. Часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. 4 апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля», – сказал российский лидер.

    Практически в этот же день, несмотря на спорные моменты, российская сторона выразила готовность реализовать документ, сообщил Путин. «Дорабатывать там было уже практически нечего, там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов», – сказал президент России.

    Однако, несмотря на готовность России подписать документ, Киев взял паузу для консультаций с западными союзниками. По словам Путина, после визита тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который действовал по указанию Вашингтона, Киев отказался от подписания соглашения, решив продолжать войну.

    «Они приняли решение не подписывать соглашение. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские войска стояли под Киевом, ну совершенно некорректно. И по таким серьезным вопросам так пытаться возводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, минимум некорректно. Это просто лишний раз подчеркивает, с кем мы имеем дело», – заключил Путин.

    Ранее Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, чтобы предотвратить начало боевых действий.

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