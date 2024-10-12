  • Новость часаВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    57 комментариев
    12 октября 2024, 15:26 • Новости дня

    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный груз для ВСУ, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine.

    Удар был осуществлен на прошлой неделе, и, как утверждает издание, в результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», передает Ura.Ru.

    Журналисты издания отметили, что вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера и семь военнослужащих. Подробности о характере уничтоженного груза и другие детали инцидента Military Watch Magazine не предоставляет.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Эксперты объяснили значимость российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

    Коментарии (2)
    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    12 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    FP: Потеря Красноармейска приблизит экономику Украины к краху

    FP: Потеря контроля над Красноармейском угрожает экономике Украины крахом

    FP: Потеря Красноармейска приблизит экономику Украины к краху
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Утрата Красноармейска может стать катастрофической для украинской экономки из-за критической зависимости сталелитейной отрасли от местного угля.

    Американский журнал Foreign Policy сообщил, что потеря Украиной контроля над Красноармейском, известным как Покровск, может серьезно ударить по экономике страны.

    Город является ключевым источником угля для украинской сталелитейной промышленности, которая, несмотря на сокращение объемов производства до менее чем одной трети от довоенного уровня, остается значимой частью экономики.

    Станислав Зинченко, руководитель украинской консультационной фирмы GMK Center, отметил в статье, что «без сталелитейных заводов украинская экономика умрет». Он подчеркнул важность этого сектора для налоговых поступлений, которые помогают поддерживать бюджет в условиях экономической нестабильности.

    Генеральный штаб ВСУ ранее отмечал, что обстановка в районе Красноармейска остается напряженной, подчеркивая продолжающуюся нестабильность региона и возможные последствия утраты контроля над городом для Украины.

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    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    11 октября 2024, 23:19 • Новости дня
    Военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве

    Военкомы устроили облаву на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Киева военкомы останавливают мужчин, собравшихся на концерт группы «Океан Эльзы», проверяют документы, часть задерживаюсь и силой увозят.

    Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины под крики очевидцев «позор полиции!» и увозят.

    По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских. «Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет жертв идет на десятки, а то и больше сотни», – сообщил он. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

    С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года.

    В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинских городов месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах.

    Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.

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    12 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные Силы России в последние сутки нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили 11 снарядов HIMARS, и 125 дронов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета и 33 тыс. 544 беспилотных аппарата. Также поражены 582 ЗРК, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 РСЗО, 16 тыс. 48 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Напомним, с 5 по 11 октября ВС России нанесли 38 высокоточных ударов по украинским военным объектам.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    12 октября 2024, 13:15 • Новости дня
    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    Military Watch Magazine: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine.

    По данным журнала, российские военные наносят прицельные удары по таким системам, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что такие оборонительные системы стали играть все более важную роль в конфликте на Украине, усиливая боевые возможности ВСУ.

    Отмечается, что для этих целей Россия эффективно использует как мобильные, так и авиационные варианты ракет 9К720 «Искандер». В результате систематических атак ВСУ теряют важные ресурсы, что влияет на ход боевых действий.

    Как сообщало Минобороны, комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области, а двумя днями ранее российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО.

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    11 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    На Украине поддержали запрет школьникам общаться на переменах на русском языке

    Министр образования Украины поддержал запрет русского языка на переменах в школах

    На Украине поддержали запрет школьникам общаться на переменах на русском языке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования русского языка на территории школ, сообщили местные СМИ. Если данный закон будет принят, то украинский язык станет обязательным для использования учениками и педагогами даже на переменах.

    Как пишет «Страна.ua», по словам министра, русский язык используется как «оружие и предпосылка для агрессии», что и стало основанием для его поддержки данного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Лисовой также отметил, что министерство образования Украины уделяет внимание языкам коренных народов, однако это не касается русского языка. Напомним, что инициатива законопроекта принадлежит народному депутату Наталье Пипе, которая предложила полностью исключить русский язык из образовательных учреждений Украины, включая перемены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, а в сентябре в Тернополе украинская полиция задержала двух мужчин за исполнение песен на русском языке и отправила их в военкомат, заподозрив в отсутствии отсрочки от призыва.

    3 октября на Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны, при этом не ограничивающий использование любых других языков.

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    12 октября 2024, 11:21 • Новости дня
    Игроки украинской команды NaVi отказались пожать руки россиянам после матча

    Игроки украинской команды NaVi отказались пожать руки россиянам из Virtuspro после матча

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники киберспортивной команды Украины NaVi не стали пожимать руки соперникам из России после победы в четвертьфинале турнира по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро.

    Украинская команда NaVi одержала победу над представителями России со счетом 2:0. В ходе матча игрок литовского происхождения из NaVi, Юстинас jL Лекавичюс, перед началом игры обменялся приветствием с российскими игроками Давидом n0rb3r7 Даниеляном и Петром fame Болышевым, передает РИА «Новости».

    Однако после завершения матча игроки NaVi отказались от традиционного рукопожатия, сказавшись на этом после короткого разговора с финским капитаном команды Алекси Aleksib Виролайненом. Вместо этого Лекавичюс и Игорь w0nderful Жданов начали собирать свои вещи и покинули игровую зону.

    В полуфинале NaVi предстоит встреча с командой из Дании Heroic.

    В июле игроки украинского «Динамо» из Киева отказались жать руки футболистам сербского «Партизана» из-за участия клуба из Белграда в товарищеском турнире в Москве.

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    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    12 октября 2024, 10:07 • Новости дня
    Украинцы начали массово сдавать билеты на «Океан Эльзы» из-за облавы военкомов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице купившие билеты на концерт группы «Океан Эльзы» зрители начали их массовую перепродажу после того, как на предыдущем концерте прошла облава военкомов.

    Прошлый концерт прошел в пятницу, на следующий день после него киевляне начали массовую перепродажу билетов, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Билеты продают с существенной скидкой, что свидетельствует о резком снижении спроса.

    В пятницу военкомы останавливали выходящих мужчин и проверяли их документы после концерта, мужчин силой заталкивали в машины. Очевидцы кричали вслед уезжающим: «Позор». Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что в облаве участвовали до ста военкомов и полицейских.

    Ранее на Украине мужчины начали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы избежать мобилизации, так как задолженность может лишить их отсрочки от службы.

    До этого сотрудники киевского территориального центра комплектования (аналог военкомата) остановили американского гражданина, но после выяснения его гражданства мужчину отпустили.

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    12 октября 2024, 13:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 400 человек, шесть танков и две пусковых установки РСЗО, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также за этот период потеряли в этом районе 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две БМП, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, украинская армия на Курском направлении потеряла американскую РСЗО HIMARS и чешскую РСЗО Vampire, четыре миномета, станция РЭБ борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и нескольких бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Малой Локни и других.

    Группировка отразила пять контратак ВСУ в сторону Любимовки и других населенных пунктов.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 22 тыс. 300 человек и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

    Ранее ВС России в Курской области отразили пять атак украинских подразделений в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

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    12 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир мотострелкового взвода, посмертно удостоен звания Героя России за храбрость в зоне спецоперации, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

    О награждении сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РБК

    Суфияров командовал мотострелковым взводом в полку «Башкортостан». В мае прошлого года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле 2024 года.

    Группа под командованием Суфиярова 12 апреля держала оборону в течение нескольких часов, отражая атаки противника. Суфияров в итоге остался один и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и троих врагов гранатой. «Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев», – сказал Хабиров.

    Глава Башкирии подчеркнул, что республика предоставит всю необходимую поддержку семье погибшего. Также он выразил благодарность президенту Путину и министру обороны Андрею Белоусову за поддержку инициативы о награждении Суфиярова.

    Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» был создан в 2023 году, он проходил обучение в Самарской области. В состав полка вошли медицинская рота, артиллерийские подразделения и батальоны, а также штурмовые и разведывательные роты.

    В звание Героя России посмертно присвоили операторам беспилотников Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову, известным по позывным Мечта и Свят.

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    12 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО России за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать три региона и акваторию Азовского моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО перехватила и уничтожила 47 украинских беспилотников над территориями Краснодарского края, Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Азовского моря.

    По данным Минобороны, из общего числа перехваченных беспилотников, 17 были уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Азовским морем, 12 – над Курской областью и два над Белгородской областью.

    Ранее силы противовоздушной обороны сообщили об уничтожении в районе Геническа четырех украинских беспилотников, взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

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      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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