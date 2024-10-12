MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Удар был осуществлен на прошлой неделе, и, как утверждает издание, в результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», передает Ura.Ru.

Журналисты издания отметили, что вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера и семь военнослужащих. Подробности о характере уничтоженного груза и другие детали инцидента Military Watch Magazine не предоставляет.

Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

Эксперты объяснили значимость российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

