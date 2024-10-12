Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?2 комментария
MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
Российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный груз для ВСУ, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine.
Удар был осуществлен на прошлой неделе, и, как утверждает издание, в результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», передает Ura.Ru.
Журналисты издания отметили, что вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера и семь военнослужащих. Подробности о характере уничтоженного груза и другие детали инцидента Military Watch Magazine не предоставляет.
Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.
Эксперты объяснили значимость российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.