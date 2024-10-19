Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.54 комментария
Взрывы прозвучали в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги
На фоне воздушной тревоги в Одесской области Украины прозвучали взрывы, аналогичные сигналы тревоги прозвучали в Николаевской и Сумской областях.
В Одесской области Украины зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Местное издание «Страна.ua» сообщает об этом в своем Telegram-канале, отмечая, что тревога также была объявлена в Николаевской и Сумской областях, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в Киеве и нескольких регионах Украины произошли взрывы, о которых сообщили украинские СМИ.
Удар ВС России в районе порта Одессы на этой неделе привел к гибели иностранных офицеров и военных ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. В Одессе в результате взрывов пострадали важные объекты портовой инфраструктуры, включая грузовые краны и складские помещения, сообщил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.