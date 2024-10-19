Взрывы прозвучали в Одесской области

Украина осудила стремление других стран к прямым переговорам с Россией

Зеленский подверг критике желание партнеров Украины начать прямые переговоры с Россией

Tекст: Антон Антонов

«У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Однако Зеленский выразил готовность включить предложения Китая, Бразилии и стран Африки в план мирного урегулирования. Он подчеркнул, что для остановки конфликта необходимы более жесткие санкции и давление на Россию со стороны таких стран, как Китай, Индия, США и Саудовская Аравия.

Зеленский также сообщил, что украинская делегация в США обсудила приглашение Украины в НАТО и усиление ее вооруженных сил, получив «фидбэк» от Белого дома. «Мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на частые обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО, некоторые страны, такие как Германия, сохраняют скепсис в отношении закрытия дверей для диалога с Россией. Однако переговоры с Францией проходят успешно, сказал он, добавив, что Париж оперативнее других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.

Зеленский вновь отметил важность вступления Украины в НАТО, заявив о якобы неисполненных гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму.

«На сегодня, если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн – это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго», – резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО и удары вглубь России западным оружием. Мировые СМИ подвергли критике «план» Зеленского.