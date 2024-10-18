Взрывы прогремели в Киеве

Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.8 комментариев
Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.8 комментариев
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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.
Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.
Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.
Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.
Российские войска уничтожили значительную часть 152-й отдельной егерской бригады вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам представителя силовых структур, большая часть бригады погибла в ходе боевых действий. Подразделение состояло преимущественно из новобранцев, не имевших боевого опыта. Некоторые солдаты сбежали с поля боя.
По данным силовиков, на ранее контролируемых ВСУ территориях остаются сотни тел украинских военнослужащих. Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения не позволяет провести полноценные погребальные обряды, тела временно хоронят на месте.
Силовики также отмечают, что ВСУ предпринимают попытки выхода малыми группами из Селидова. Это явление не имеет массового характера, но становится все более частым. Оперативная обстановка для украинских военных вокруг Селидова ухудшается, и вскоре они могут оказаться перед выбором между утилизацией личного состава или попыткой вывода своих сил из города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении. Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации.
Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России
«Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.
«Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.
Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».
А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.
«Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.
На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.
Украина обладает материалами и знаниями для создания ядерной бомбы, для первой бомбы потребуется лишь несколько недель с момента приказа, сказал собеседник Bild, передает РИА «Новости». Отмечается, что предложение о возможном создании бомбы было сделано несколько месяцев назад в ходе закрытого брифинга. Такой сценарий рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО после урегулирования конфликта.
По данным газеты, готовность Киева создать собственное ядерное оружие подтверждают недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Зеленский якобы заявил, что либо у киевского режима будет ядерное оружие, либо ему придется искать другие альянсы.
Минобороны России ранее заявляло, что информация о возможном ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и опасных химикатов может свидетельствовать о подготовке киевским режимом грязной бомбы.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после этого отмечал, что наблюдатели организации на всех контролируемых киевским режимом атомных электростанциях не фиксируют радиоактивных утечек, которые могли бы свидетельствовать о создании такой бомбы.
Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира
Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».
«А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.
Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.
Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.
Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.
Зеленский предложил странам Запада готовить бригады для замены уставших бойцов ВСУ
«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», – заявил Зеленский, сообщает издание «Страна».
Ранее Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО. Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил Зеленский на саммите Евросоюза. Позже неназванный украинский чиновник заявил газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ), что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если Украину не позовут в НАТО.
Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.
Находившиеся в окружении в Курской области бойцы ВС России держали оборону 39 дней
«На территории Курской области <...> военнослужащие, находящиеся в окружении, 39 дней держали оборону, вели разведку, передавали данные в штаб о нахождении войск противника», – цитирует Савченко ТАСС.
По его словам, поиски одного из военнослужащих, тюменца, начались два месяца назад.
Летом сообщалось, что российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи решил самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.
До этого житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.
По его словам, на сегодняшний день единственным работающим альянсом является НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина является единственной страной, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала. «Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», – отметил он, передает ТАСС.
Президент Украины также рассказал, что обсуждал данную проблему с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время встречи в сентябре. Зеленский выразил надежду, что этот вопрос получит дальнейшее развитие в международных отношениях Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что западные страны продолжают колебаться по ключевым пунктам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, включая вопрос приглашения Украины в НАТО, а также упоминал о важности обсуждения нанесения ударов по военным целям на российской территории.
Киев предложил Азербайджану и Словакии схему с реэкспортом газа в Европу
Киев предложил Азербайджану и Словакии схему, которая позволит заменить российский газ на азербайджанский, передает РБК.
Суть предложения заключается в том, что страны Запада смогут покупать азербайджанский газ и закачивать его в украинские хранилища, распоряжаясь им по своему усмотрению.
Это позволит обойтись без транзита газа из России, а Украина станет ключевым звеном в транспортировке топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС может найти альтернативные источники газа после завершения контракта с Россией.
При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.
Орбан назвал проигрыш ЕС в конфликте с Украиной результатом ошибочной стратегии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европейский союз и западные страны терпят поражение в конфликте на Украине, передает ТАСС.
Орбан отметил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неправильной стратегии, принятой европейскими лидерами. Он выразил мнение, что ответственность за текущий ход событий должна быть понесена теми, кто решил вступить в конфликт на стороне Украины.
Орбан подчеркнул, что многие европейские лидеры, включая руководство Еврокомиссии, приняли решение поддержать Украину, предоставляя ей финансовую помощь. «Мы действуем так, будто это наша собственная война», – заявил венгерский премьер. По его словам, это привело к тому, что Европа находится на проигравшей стороне, и это свидетельствует о выборе неудачной стратегии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление, о чем сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на Петербургском газовом форуме. Член венгерской оппозиционной партии попытался атаковать премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции в Европарламенте. Орбан заявил, что позиция Украины не отвечает интересам ЕС.
Портал Business Insider со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что несмотря на мощность и эффективность танков Leopard с тяжелой броней, они оказались уязвимыми в условиях боевых действий. Украина потеряла почти 40 танков с начала СВО, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца,
Министерство обороны Германии приняло решение больше не направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.
СМИ писали, что отправленный на изучение российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии.
Технический персонал теперь столкнется с необходимостью обслуживать не только F-16, но и отличающиеся по конструкции Mirage 2000. «Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом», – отметил военкор в своем материале для РИА «Новости».
Эти самолеты имеют высокую аварийность, из 614 выпущенных с 1983 по 2007 год машин в летных происшествиях было потеряно 59. Коц подчеркнул, что украинским техникам придется прилагать усилия для поддержания летного состояния этих самолетов, так как передаваемые истребители не новы.
Кроме того, Коц указал на их потенциальное использование в качестве носителей крылатых ракет SCALP-EG, которые являются французским аналогом британских Storm Shadow. Эти ракеты имеют дальность до 560 километров и выполнены с применением технологии снижения радиолокационной заметности.
В начале октября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставить на Украину французские истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года.
Генерал авиации Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что западные истребители, такие как Mirage 2000, требуют квалифицированного управления, иначе они могут стать «грудой металлолома» в руках неподготовленных специалистов.
Подразделения группировки также поразили множественные формирования украинских механизированных и мотопехотных бригад в районе Серебрянки, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 965 военнослужащих, уничтожены гаубицы и станции радиоэлектронной борьбы.
На Липцовском и Волчанском направлениях группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям в Харьковской области. В результате боев потери ВСУ достигли 45 военнослужащих, уничтожены склад беспилотников и полевой склад боеприпасов.
Группировка «Запад» нанесла урон живой силе и технике украинских бригад в районах Купянска и других населенных пунктов. Потери противника в этой местности составили свыше 460 военнослужащих, уничтожена различная техника, включая бронетранспортеры и гаубицы производства Британии и США.
В прошлые сутки российские военные установили контроль над населенным пунктом Красный Яр в ДНР и над Невским в ЛНР. До этого глава республики Денис Пушилин сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.
Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Левадное в Запорожской области и заняла более выгодные рубежи.
Депутат Рады сообщил о стрельбе по прихожанам в храме УПЦ в Черкассах
Инцидент произошел ночью в Архангело-Михайловском соборе УПЦ в Черкассах. Группа людей в камуфляже и балаклавах ворвалась в храм во время ночной литургии. Захватчики применили пистолеты и перцовые баллончики против верующих, а также пытались отобрать у них мобильные телефоны, сорвали камеры видеонаблюдения и похитили казну, документы, компьютеры и иконы из храма, передает РИА «Новости».
Верующие вместе с митрополитом Феодосием сумели отстоять собор на ночь, однако утром захватчики предприняли повторную попытку штурма. Полиция, по данным Союза православных журналистов, не вмешивается в происходящее, а захватчики продолжают призывать сторонников в соцсетях.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовавший видео с места событий, утверждает, что на кадрах видно, как нападающие, которых он называет «воинами Зеленского», стреляют по прихожанам. В Московском патриархате это нападение назвали террористическим актом.
В конце сентября прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Депутат Картаполов заявил об отсутствии у Украины возможности создать ядерное оружие
«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива – это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено», – сказал Картаполов РИА «Новости».
По его словам, Иран пытается создать такое оружие уже много лет, эта страна обладает гораздо большими компетенциями, но достоверных данных о том, создала она ее или нет, до сих пор не представлено.
«А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься», – добавил депутат. Парламентарий упомянул, что Украина могла бы создать радиоактивную «грязную бомбу», но отметил, что Россия учитывает все возможности.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность. Источник в СМИ сообщал, что на закрытом брифинге украинские чиновники обсуждали возможность создания собственной атомной бомбы.