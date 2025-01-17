Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.2 комментария
Припортовая инфраструктура повреждена на юге Одесской области
В Измаильском районе Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Повреждения припортовой инфраструктуры зафиксированы в Измаильском районе на юге Одесской области, сообщили силы обороны юга Украины.
На юге Одесской области, в Измаильском районе, была повреждена припортовая инфраструктура, информация о повреждениях поступила от пресс-службы сил обороны юга Украины, передает ТАСС.
Согласно официальным данным, в ночь на 17 января в Одесской области объявлялась воздушная тревога, которая продолжалась более трех часов.
Ранее российская авиация уничтожила стратегический мост у Курахова.
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