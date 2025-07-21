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Во Франции изъяли рекордный объем кокаина с начала 2025 года
Объем изъятого кокаина во Франции в первом полугодии 2025 года стал рекордным и достиг 37,5 тонн, что на 45% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было изъято 25,8 тонны, следует из отчета Бюро по борьбе с наркотиками (Ofast).
В отчете, который цитирует радиостанция Franceinfo, отмечается, что эта цифра не учитывает 4,8 тонны кокаина, изъятые у Антильских островов в июле, а с учетом этой партии общий объем изъятий за полгода увеличивается до 42,3 тонны. По данным Ofast, впервые примерно за десять лет зафиксировано снижение цены на кокаин: в 2024 году средняя стоимость грамма на теневом рынке составляла 58 евро, что на 12% ниже, чем ранее, передает РИА «Новости».
Организация подчеркивает: «Потребление кокаина во Франции растет, а его незаконный оборот распространен практически по всей стране». В отчете также приводятся данные о высокой «рентабельности» наркотрафика – «оптовая цена» при транспортировке из Колумбии во Францию увеличивается в 25 раз, что привлекает все больше французских торговцев инвестировать в кокаин.
Выделяется разнообразие способов перевозки кокаина: его доставляют самолетами, лодками, полупогружными аппаратами, автомобилями и грузовыми перевозками. Кроме того, Ofast фиксирует рост числа подставных пассажиров, перевозящих наркотики, – в прошлом году было задержано 1640 человек, преимущественно прибывших с Антильских островов и из Французской Гвианы, при этом средний объем перевозимого кокаина составлял 2,85 килограмма.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в «скандале с кокаином» президент Франции Эммануэль Макрон стал главным подозреваемым.