За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Еврейская община в США является одной из самых влиятельных. Некоторые считают мощь еврейской диаспоры, а точнее, конгломерата различных еврейских НКО и лоббистских структур – одним из ключевых факторов, объясняющих полную поддержку Белым домом действий Израиля. Одним из ключевых основ американо-израильских отношений.

Тем более парадоксально выглядит отношение американских евреев к их исторической родине – Израилю. Согласно апрельским опросам, почти 27% американских евреев относятся к Израилю негативно.

31% американских евреев отрицают свою эмоциональную привязанность к Израилю. При этом доля американских евреев, которые негативно относятся к деятельности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, еще выше – 53% (другой опрос дает вообще 61%).

И неудивительно, что еврейская диаспора в США сейчас расколота в ключевом для Израиля вопросе – ситуации в Газе. Так, например, представители Американского Еврейского комитета продвигают идею о том, что Израиль передает палестинцам значительные объемы гуманитарной помощи. И если мирные жители попадают под «перекрестный огонь» в ходе этой войны, то вина за то лежит на боевиках ХАМАС.

Также комитет финансирует информационную кампанию в поддержку Израиля. Например, выкупил целую страницу The New York Times и опубликовал там фото одного из израильских заложников, которого «ХАМАС похитил, морит голодом и содержит в ужасных условиях в Газе».

С другой стороны, в августе почти две тысячи влиятельных (и богатых, выделяющих деньги на различные программы в Израиле) евреев в США и Великобритании написали письмо Нетаньяху «от имени мирового еврейства», требуя от него остановить войну в Газе.

Они называют происходящее там геноцидом, имея в виду прежде всего масштабный голод. От него, по данным ООН, с октября 2024 года уже погибло 98 детей – причем 37 из них только в июле 2025 года. При этом более 20 тысяч детей только за три месяца (с середины апреля до середины июля) были госпитализированы из-за острого недоедания. То есть численность умерших от голода детей в будущие месяцы будет расти по экспоненте.

Умерших – или, как считают некоторые, убитых. Нетаньяху обвиняют в том, что он блокированием поставок гумпомощи искусственно провоцирует гуманитарный кризис в Газе – в том числе и для того, чтобы заставить арабов уехать из Газы. И многочисленные еврейские общины в западных странах не желают иметь с этой политикой ничего общего.

Во-первых, потому, что она является злом с религиозной точки зрения. «Еврейский народ сталкивается с моральным кризисом, угрожающим самой основе иудаизма как этического голоса, который он имеет со времен израильских пророков. Мы не можем молчать», – говорится в коллективном письме диаспоральных раввинов.

Поэтому ряд еврейских структур Америки напрямую помогают Газе. Например, одна из нью-йоркских еврейских организаций направила на помощь жителям Газы один миллион долларов – на продовольствие, медикаменты и системы водоочистки для перемещенных жителей.

Во-вторых, действия Израиля многим напоминают гитлеровский Холокост. «Как сын пережившего Холокост, с бесчисленными членами семьи, жестоко убитыми в результате этнической чистки и геноцида, немыслимо и душераздирающе смотреть за тем, как наш народ совершает подобные зверства против других», – пишет один из американских евреев.

В-третьих, потому, что от нее пострадают и американские евреи, которых мусульмане и левые активисты ассоциируют с Израилем. Как пишут авторы «письма всемирного еврейства», политика Нетаньяху в Газе «имеет серьезные последствия для Израиля, а также для благополучия, безопасности и единства еврейских общин во всем мире». На сегодняшний день почти 88% американских евреев озабочены уровнем антисемитизма в США – и это действительно проблема.

Доля американцев, негативно относящихся к Израилю, выросла с 42% в 2023-м до 53% в 2025-м – и, скорее всего, будет дальше расти. Особенно в случае, если Израиль будет проводить радикальную политику в отношении палестинцев.

«Израиль вместо того, чтобы рассматриваться евреями как безопасное убежище от антисемитизма, будет рассматриваться как новый двигатель, генерирующий его», – пишет обозреватель The New York Times Томас Фридман. По его словам, полицейские машины и частная охрана у входов в синагоги будут все чаще рассматриваться как некая норма.

Ну и, наконец, не стоит забывать и о десятках заложников, которые до сих пор находятся в руках ХАМАС. Биньямин Нетаньяху, возможно, считает прагматичным пожертвовать ими ради продолжения войны в Газе – однако этот прагматизм противоречит иудаизму, требующему во что бы то ни стало освобождать пленников-евреев или возвращать домой их тела. Любой ценой – в том числе мира.

«Чем дольше продолжается война, тем меньше вероятность того, что заложники, которые выжили до сих пор, вернутся домой живыми», – пишет американский раввин Джилл Джейкобс, возглавляющий правозащитную организацию, представляющую 2300 других американских раввинов.

И если Израиль сейчас не услышит свою диаспору, если не изменит подход к Газе, то опора его стратегических отношений с Соединенными Штатами может пасть. Что угрожает самому существованию Государства Израиль.