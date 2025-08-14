  • Новость часаТрамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Минюст включил «Репортеров без границ» в список нежелательных организаций
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 22:00 • В мире

    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль

    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль
    @ Michael Nigro/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Могут ли евреи не любить собственное государство, которое досталось им с таким трудом? Оказалось, что могут – особенно если это евреи американские. Некоторые из них даже сравнивают действия Израиля с Холокостом, погубившим миллионы евреев, и от имени мирового еврейства выдвигают требования к израильскому руководству. Как и почему происходит все это?

    Еврейская община в США является одной из самых влиятельных. Некоторые считают мощь еврейской диаспоры, а точнее, конгломерата различных еврейских НКО и лоббистских структур – одним из ключевых факторов, объясняющих полную поддержку Белым домом действий Израиля. Одним из ключевых основ американо-израильских отношений.

    Тем более парадоксально выглядит отношение американских евреев к их исторической родине – Израилю. Согласно апрельским опросам, почти 27% американских евреев относятся к Израилю негативно.

    31% американских евреев отрицают свою эмоциональную привязанность к Израилю. При этом доля американских евреев, которые негативно относятся к деятельности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, еще выше – 53% (другой опрос дает вообще 61%).

    И неудивительно, что еврейская диаспора в США сейчас расколота в ключевом для Израиля вопросе – ситуации в Газе. Так, например, представители Американского Еврейского комитета продвигают идею о том, что Израиль передает палестинцам значительные объемы гуманитарной помощи. И если мирные жители попадают под «перекрестный огонь» в ходе этой войны, то вина за то лежит на боевиках ХАМАС.

    Также комитет финансирует информационную кампанию в поддержку Израиля. Например, выкупил целую страницу The New York Times и опубликовал там фото одного из израильских заложников, которого «ХАМАС похитил, морит голодом и содержит в ужасных условиях в Газе».

    С другой стороны, в августе почти две тысячи влиятельных (и богатых, выделяющих деньги на различные программы в Израиле) евреев в США и Великобритании написали письмо Нетаньяху «от имени мирового еврейства», требуя от него остановить войну в Газе.

    Они называют происходящее там геноцидом, имея в виду прежде всего масштабный голод. От него, по данным ООН, с октября 2024 года уже погибло 98 детей – причем 37 из них только в июле 2025 года. При этом более 20 тысяч детей только за три месяца (с середины апреля до середины июля) были госпитализированы из-за острого недоедания. То есть численность умерших от голода детей в будущие месяцы будет расти по экспоненте.

    Умерших – или, как считают некоторые, убитых. Нетаньяху обвиняют в том, что он блокированием поставок гумпомощи искусственно провоцирует гуманитарный кризис в Газе – в том числе и для того, чтобы заставить арабов уехать из Газы. И многочисленные еврейские общины в западных странах не желают иметь с этой политикой ничего общего.

    Во-первых, потому, что она является злом с религиозной точки зрения. «Еврейский народ сталкивается с моральным кризисом, угрожающим самой основе иудаизма как этического голоса, который он имеет со времен израильских пророков. Мы не можем молчать», – говорится в коллективном письме диаспоральных раввинов.

    Поэтому ряд еврейских структур Америки напрямую помогают Газе. Например, одна из нью-йоркских еврейских организаций направила на помощь жителям Газы один миллион долларов – на продовольствие, медикаменты и системы водоочистки для перемещенных жителей.

    Во-вторых, действия Израиля многим напоминают гитлеровский Холокост. «Как сын пережившего Холокост, с бесчисленными членами семьи, жестоко убитыми в результате этнической чистки и геноцида, немыслимо и душераздирающе смотреть за тем, как наш народ совершает подобные зверства против других», – пишет один из американских евреев.

    В-третьих, потому, что от нее пострадают и американские евреи, которых мусульмане и левые активисты ассоциируют с Израилем. Как пишут авторы «письма всемирного еврейства», политика Нетаньяху в Газе «имеет серьезные последствия для Израиля, а также для благополучия, безопасности и единства еврейских общин во всем мире». На сегодняшний день почти 88% американских евреев озабочены уровнем антисемитизма в США – и это действительно проблема.

    Доля американцев, негативно относящихся к Израилю, выросла с 42% в 2023-м до 53% в 2025-м – и, скорее всего, будет дальше расти. Особенно в случае, если Израиль будет проводить радикальную политику в отношении палестинцев.

    «Израиль вместо того, чтобы рассматриваться евреями как безопасное убежище от антисемитизма, будет рассматриваться как новый двигатель, генерирующий его», – пишет обозреватель The New York Times Томас Фридман. По его словам, полицейские машины и частная охрана у входов в синагоги будут все чаще рассматриваться как некая норма.

    Ну и, наконец, не стоит забывать и о десятках заложников, которые до сих пор находятся в руках ХАМАС. Биньямин Нетаньяху, возможно, считает прагматичным пожертвовать ими ради продолжения войны в Газе – однако этот прагматизм противоречит иудаизму, требующему во что бы то ни стало освобождать пленников-евреев или возвращать домой их тела. Любой ценой – в том числе мира.

    «Чем дольше продолжается война, тем меньше вероятность того, что заложники, которые выжили до сих пор, вернутся домой живыми», – пишет американский раввин Джилл Джейкобс, возглавляющий правозащитную организацию, представляющую 2300 других американских раввинов.

    И если Израиль сейчас не услышит свою диаспору, если не изменит подход к Газе, то опора его стратегических отношений с Соединенными Штатами может пасть. Что угрожает самому существованию Государства Израиль.

    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    Правительство России решило продлить запрет экспорта бензина
    Власти Киева объявили эвакуацию в Дружковке в ДНР
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться
    Дуров опубликовал советы отца для будущих поколений

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации