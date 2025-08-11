Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).2 комментария
Канал Al Jazeera обвинил Израиль в убийстве пятерых журналистов
Израильские военные ударили по палатке для прессы у входа в больницу аль-Шифа в секторе Газа, погибли пятеро журналистов Al Jazeera сообщил канал.
Пятеро журналистов телеканала Al Jazeera, включая Анаса аль-Шарифа, погибли в секторе Газа в результате удара Израиля, говорится в сообщении на сайте канала.
Атака произошла возле главных ворот больницы аль-Шифа, где находилась палатка прессы.
Ранее Израиль заявил о серии авиаударов по военным объектам радикалов в городе Газа.
Минздрав Палестины сообщал, что смертность от голода в секторе Газа достигла 217 человек, среди погибших по этой причине числятся 100 детей.
В июле сообщалось, что жертвами атак Израиля на сектор Газа за день стали 116 палестинцев.