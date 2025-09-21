Sic Noticias: Португалия официально признала государство Палестина

Tекст: Ирма Каплан

В воскресенье Португалия официально признала государство Палестина, о чем сообщил министр иностранных дел страны Пауло Ранжель из португальской миссии ООН в Нью-Йорке, передает телеканал Sic Noticias.

Эта позиция принята совместно с девятью другими странами. Президент республики поддерживает решение правительства.

Португалия выступает за создание двух суверенных государств, Израиля и Палестины, чтобы жить в мире. Признанием Палестины она хочет проложить путь к умеренному решению конфликта без радикализма.

Противники этого решения в Португалии считают, что критерии международного права, необходимые для признания, в частности, определенной территории со стабилизированными географическими территориями и границами, а также эффективного правительства, способного осуществлять контроль над этой территорией, не выполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье, 21 сентября, Канада признала государственность Палестины. Это же сделала Австралия. Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признала Палестину.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией, заявил, что Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан.