Австралия признала государственность Палестины

Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»

Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко идти на Москву

Tекст: Вера Басилая

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихах ответил на просьбу ТАСС прокомментировать слова бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который предложил ВСУ «идти на Москву».

Мирошник заявил: «Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву».

Дипломат подчеркнул, что по пустословию и управляемости извне Ющенко уступает лишь Зеленскому, и предположил, что бывшему главе Украины лучше удается заниматься пчеловодством, чем политикой.

«Престарелого Ющенко укусили любимые пчелы. В 2004 он киевский престол был не способен взять без третьего тура и манипуляций западников, а сегодня, разглядывая очередной пенек в своем имении под Киевом, готов отправить отступающую армию «на Москву». Засаленная седина Ющенко – не признак мудрости, а многозначительное чавканье – демонстрация заторможенности и скудоумия», – заявил Мирошник.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева идти дальше бывших государственных границ и продвигаться к Москве.