Politico: Бюджет Украины может продержаться до начала мая

Tекст: Антон Антонов

По данным Politico, благодаря одобренному в феврале кредиту МВФ бюджет Украины сможет продержаться дольше, чем прогнозировали ранее. Издание отмечает, что военный бюджет Украины «оказался менее истощен», чем опасались политики, передает РИА «Новости».

Politico пишет, что ранее существовали опасения, что украинские власти, столкнувшиеся с дефицитом бюджета не менее 50 млрд долларов, начнут испытывать нехватку средств уже в конце марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд одобрил выделение Киеву кредита на 8,1 млрд долларов. В марте Киев получил первый транш этой программы в размере 1,5 млрд долларов.