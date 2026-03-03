Украина получила первый транш по новой программе МВФ

Tекст: Ольга Иванова

Киев получил первый транш по новой программе МВФ в размере 1,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Как заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, эти средства уже зачислены на счета и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и обеспечение макрофинансовой стабильности.

Свириденко подчеркнула: «Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). 1,5 млрд долларов уже зачислены». Всего в течение четырех лет Киев рассчитывает получить от фонда 8,1 млрд долларов по одобренной программе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму 8,1 млрд долларов.

Ранее Украина получила девятый транш от фонда на сумму 500 млн долларов.

