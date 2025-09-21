Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан

Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины
Источники Politico сообщают, что Израиль готовит жесткий ответ на возможное признание Францией государственности Палестины, передает ТАСС.
По информации издания, обсуждаются различные сценарии, среди которых ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где работает Палестинская национальная администрация, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме. Еще одной мерой может стать воздействие на объекты, находящиеся во владении Франции на территории Израиля, включая известное христианское место паломничества – Святилище Элеоны.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио заявила, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, в повестке дня премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По словам одного из европейских дипломатов, Израиль не остановится ни перед чем в плане ответных действий, и развитие событий может привести к серьезному ухудшению отношений между странами.
Дипломат отметил, что президент Эмманюэль Макрон стал одной из ключевых фигур, продвигающих признание Палестины, что уже осложнило диалог между Парижем и Тель-Авивом. Сейчас Палестину признали 148 стран – членов ООН, а ее посольства или постоянные представительства открыты в 95 государствах. Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, признал Палестину еще в 1988 году.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции. Макрон заявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о приближении точки невозврата по созданию двух государств из-за действий Израиля в Газе.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что создает угрозу стабильности региона.