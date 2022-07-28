Названы главные научные приоритеты для обеспечения технологического суверенитета России

Роботы-хирурги, восстанавливающая подточенную кариесом зубную эмаль паста, выращенные из клеток человека имплантаты костей, а также реактор, вырабатывающий энергию по принципу Солнца – об этих новейших разработках российских ученых в четверг рассказали руководители ведущих отечественных НИИ на круглом столе, посвященном технологическому суверенитету страны.

«Сейчас мы создаем зубную пасту нового поколения, которая не просто чистит, но и регенерирует поверхность зубной эмали. Это дает возможность возможность убирать кариес, пародонтит и прочие заболевания. Сейчас проводятся клинические исследования этой пасты», – рассказал директор Института металлургии и материаловедения РАН Владимир Комлев. Это лишь немногие примеры потенциально крайне полезных субстанций, отметил ученый.

Так, отметил Комлев, российские ученые – в авангарде исследований в тканевой инженерии: из клеток выращиваются тканевые материалы, которые будут применяться травматолагами и онкологами. Например, если у пациента пришлось удалить часть челюсти или позвоночника, имплантат, выращенный из стволовых клеток этого же человека позволит точно воспроизвести удаленный участок. Это называется «ген-активированный материал» – совместимое с организмом вещество, в которое встроены конструкции из генов, которые приводят, в данном случае, к росту кости. Единственный в мире ген-активированный материал, который упомянул Комлев, поможет медикам заместить не только пострадавшие кости, но и мягкие ткани, и хрящи.

Об этом ученый рассказал в четверг на круглом столе «Технологический суверенитет – стратегия опережающего развития России», на котором обсуждались прорывные разработки наших ученых. Встреча специалистов была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Российскими разработками вполне могут заинтересоваться западные эпидемиологи, которые изучают феномен пандемии COVID-19, чтобы остановить новые волны пандемии, отметили участники круглого стола. Андрей Лисица, главный научный сотрудник НИИ биомедицинской химии имени Ореховича рассказал: наши специалисты создали секвенатор (устройство для расшифровки последовательности генов), который быстро и эффективно может прочитать весь геном человека, зараженного новым штаммом коронавируса. Сами по себе устройство-секвенаторы – не новость, полное изучение генома человека было завершено еще в 2001-м, но эти «читатели ДНК» постоянно совершенствуются, и Россия здесь внесла решающий вклад.

В России также создан аналог робота-хирурга «Да Винчи», рассказал Лисица. Но, пояснил специалист, в отличие от американского четырехрукого манипулятора, российский робот может делать малоинвазивные операции – то есть такие хирургические вмешательства в организм пациента, которые по минимуму травмируют ткани. «Плюс у нашего прибора есть еще одна уникальная способность – он запоминает те действия, которые осуществил предыдущий хирург, а следующего врача он немного направляет», – добавил Лисица.

«Кроме того, нашу разработку отличает возможность транспортировки благодаря небольшому весу и объему», – рассказал специалист. Это облегчит доставку российских роботов-хирургов в региональные клиники. «Перспективы у нас позитивные, особенно если будут сделаны шаги по серийному производству», – отметил Лисица. Он считает, что российские специалисты вполне могут создавать приборы, машины и технологии не хуже европейских и американских аналогов, а не ждать новых разработок с Запада.

Практическую пользу могут принести и разработки, которые связаны, казалось бы лишь с фундаментальной наукой. Такие, например, как федеральная программа по развитию синхротронных и нейтронных исследований, о которой рассказал Никита Марченков, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт». «Синхротрон – это микроскоп, позволяющий увидеть отдельные атомы, – объяснил физик. – Например, с его помощью вы можете видеть, как из атомов построен белок или вирус. И тогда вы понимаете, какое лекарство нужно создать из атомов, чтобы оно как паззл пристыковалось к вирусу и заблокировало его активный центр, не давая действовать внутри организма».

Также важно, что Россия продолжает участвовать в международном проекте ITER по созданию промышленного источника термоядерной энергии, подчеркнул Марченков. «Термоядерный реактор позволит извлекать энергию с помощью реакции управляемого термоядерного синтеза – на тех же принципах, по каким «работает» Солнце», – пояснил сотрудник Курчатовского института.



Новые разработки отечественных ученых касаются не только медицинской и энергетической сферы. Есть успехи в создании коррозионно-стойкой стали, «так как компании тратят большие средства на замену трубопроводов», рассказал Комлев. По его словам, уже созданы сверхпрочные и ультрапрочные стали, которые дают возможность создавать новые конструкционные материалы. Ученый также сообщил, что его коллеги активно используют аддиктивное производство: новейшие технологии постепенного наращивания объектов (самым наглядным примером чего можно считать работу 3D-принтера). Материалы, которые выпущены при помощи аддиктивных технологий, могут использоваться и в космической отрасли, и в судостроении, и в медицине – и для России открываются возможности стать поставщиком этих высокотехнологичных продуктов.

Технологический суверенитет России – это не только средство сохранения и развития нашей науки в условиях ее «отмены» на Западе, и не только помощь в импортозамещении, отметили специалисты. «Технологический суверенитет для России – это сильная переговорная позиция. Это возможность выстраивать альянсы со странами, которые имеют нужные для нас технологии», – отметил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, которого относят к депутатам новой волны. Сейчас надо определить «сильные для нас стороны» – то, что мы можем предложить на мировом рынке, отметил Мажуга.

Он назвал шесть направлений, которые, должны стать приоритетными для российской науки. Это фармацевтика, ядерные и атомные технологии, о чем рассказали участники круглого стола, а также малотоннажная химия (выпуск химических соединений в сравнительно небольших количествах, что позволяет вновь открытые и синтезированные продукты быстро вводить в производство, а сами промышленные мощности делать мобильными), микроэлектроника и цифровизация.

Замглавы профильного думского комитета добавил, что российские власти делают все возможное, чтобы создать ученым благоприятные условия и выстроить трехстороннюю кооперацию государства, бизнеса и науки. Он упомянул сравнительно недавний яркий пример такого сотрудничества – спущенную на воду в 2020 году плавучую АЭС «Академик Ломоносов», которая была создана «Севмашем» (структура в подчинении Минпромторга) и петербургской компанией «Балтийский завод».

Сегодня для российского бизнеса, в том числе в области новых технологий, открываются большие возможности, в свою очередь подчеркнул гендиректор проекта «Сделано в России» Михаил Садченков. С одной стороны, наш бизнес занимает ниши, освободившиеся после добровольного ухода – по политическим причинам – западных конкурентов. С другой стороны, отметил Садченков, Россия открывает для себя новые рынки – в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Российские компании впервые за все время получили возможность глобального самостоятельного развития, в том числе при поддержке государства, – указал руководитель проекта «Сделано в России». – Это и правильно выстроенная работа, направленная на изменение законодательства, и снижение активности лоббизма иностранного бизнеса в России, что является одним из ключевых факторов технологической независимости страны».