Путину показали новейшие разработки в сфере здравоохранения

Tекст: Дарья Григоренко

На стенде Росатома Путину продемонстрировали макет магнитоакустического биопринтера, который применяется для «выращивания» трубчатых тканей под действием физических полей, а также биореактор, где сосуд «учится» правильно работать. Отмечается, что этот прибор позволяет решить задачу по выращиванию функциональных кровеносных сосудов малого диаметра из биологического материала пациента. Выращенный из собственных клеток пациента кровеносный сосуд не будет отторгаться организмом, он будет развиваться и расти. Это особенно важно в детской трансплантологии, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что сегодня ведутся разработки в интересах здравоохранения в таких областях, как аддитивные технологии, радиофармацевтика и квантовые вычисления. По его словам, все исследования в этом направлении, нацелены на существенное расширение возможностей врачей в оказании помощи пациентам. Он подчеркнул, что в области аддитивных технологий уже создаются импланты из искусственных биоподобных материалов и начинается выращивание органов человека из собственных клеток пациента.

Лихачев также уточнил, что в сфере ядерной медицины разрабатывается инновационные радиофармпрепараты и в ближайшее время наладится производство всего спектра радиофармпрепаратов, которые используются в мировой медицинской практике. Он отметил, что сейчас в Обнинске Калужской области строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармацевтической продукции, и уже сегодня специалисты работают над практическим применением квантовых вычислений в медицине будущего, в частности для обнаружения заболеваний на самых ранних стадиях.

В госкорпорации добавили, что ученые Росатома уже вырастили эквивалент кровеносного сосуда длиной 2 см, и до конца года в планах получить эквиваленты длиной до 10 см.

Путину также были представлены инновационные разработки и решения в области ядерной медицины. В частности, ему доложили о ходе строительства Росатомом крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP. Параллельно со строительством завода ученые Росатома разрабатывают радиофармпрепараты, которые будут выпускаться госкорпорацией. Так, технологии позволили медикам Центра радиологии Минздрава под руководством академика Андрея Каприна создать уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат на основе микросфер альбумина человека, меченных рением-188, – «Гепаторен-МРНЦ».

Ранее Путин заявил, что ученые России смогли вплотную подойти к созданию онковакцины.