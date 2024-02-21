В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
Росздравнадзор отреагировал на случаи смерти от ИВЛ Philips в США
Росздравнадзор: В России ни один пациент от ИВЛ Philips не пострадал
Благодаря своевременно принятым мерам ни один пациент в России не пострадал от применения аппаратов ИВЛ Philips, сообщили в Росздравнадзоре.
В Telegram-канале ведомства указано, что ни один пациент в России, получающий медицинскую, не пострадал от применения аппаратов ИВЛ BiPAP и CPAP, произведенных компанией Philips, благодаря своевременно принятым Росздравнадзором мерам.
Ранее РИА «Новости» сообщали, что в США зарегистрирован 561 случай смерти пациентов, причиной которых стали небезопасные аппараты ИВЛ производства компании Philips, использующие пену PE-PUR.