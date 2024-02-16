Губернатор Лимаренко: Сахалин – это билет в будущее

Tекст: Ольга Никитина

Лимаренко подчеркнул, что выставка «Россия» формирует у гостей восприятие России как великой державы под надежным управлением президента Владимира Путина.

«Сахалин – это регион, который выходит на Азиатско-Тихоокеанские рынки с новыми продуктами, перспективами, наукой и молодежью, которая видит и верит в будущее и хочет в нем реализоваться», – заявил глава региона.

Губернатор рассказал о развитии высокотехнологичных проектов в регионе. Именно на Сахалине появился первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Развиваются криогенные технологии, также в планах – переработка газового конденсата в керосин, дизельное топливо и различные марки бензина. Сейчас на Сахалине приступили к созданию Восточного водородного кластера. Из метана планируется наладить производство водорода вместе с ГК «Росатом». В 2024 году совместно с Московским физико-техническим институтом при участии МГТУ имени Н.Э. Баумана будет построен небольшой перерабатывающий завод с полигоном для отработки технологий. Он же станет базой для научных исследований и разработок для студентов и сотрудников главного островного вуза.

По решению президента России под эгидой Министерства образования и науки России в регионе строится кампус мирового уровня «СахалинTech». Это будет университет четвертого поколения. Вуз будет работать на рынке научных услуг с реальными предприятиями и решать задачи бизнеса и ключевых отраслей экономики.

Рассказывая о туристическом потенциале региона, Лимаренко назвал наиболее известные туристические достопримечательности и продукты, которые привлекают туристов на Сахалине и Курилах. Отдельно губернатор уделил внимание крупнейшим и новым туристическим объектам: горнолыжному комплексу «Горный воздух», дайвинговому центру на острове Монерон, Анивскому маяку, где после решения всех формальных процедур с Министерством обороны будет развернут музей маяков.

В числе важнейших культурных событий Лимаренко назвал создание профессионального Южно-Сахалинского симфонического оркестра, открытие новой сцены драматического театра «Чехов-центр» и создание выставочных залов для картин. Один из таких залов располагается прямо в здании нового аэровокзала. Он заработал в середине прошлого года и является самым большим и технологичным на Дальнем Востоке. Новый аэровокзал может принять до 5 млн пассажиров в год.

Транспортную доступность Сахалина глава оценил как высокую, потому что регион имеет свою базовую авиакомпанию «Аврора». На сегодняшний день она имеет статус Единого дальневосточного авиаперевозчика. Кроме того, на острове создано производство беспилотных летательных аппаратов, которые уже применяются в сфере экологии и безопасности, а также повышения качества социальных и медицинских услуг. Первым в стране Сахалин выполнил в реальных условиях доставку медицинского груза из сельского фельдшерско-акушерского пункта в районную больницу. Эту практику решено масштабировать, поставив медицинские беспилотные полеты на поток. По решению правительства России на Сахалине создается Научно-производственный центр по беспилотным технологиям «Крылья Сахалина».

«Беспилотники делают многие, но только мы создаем региональную дальневосточную авиационную беспилотную компанию на базе «Авроры». У нас есть производство, конструкторское бюро, испытательный полигон для беспилотников, и мы уже используем их в народном хозяйстве», – заявил Лимаренко.

В завершении программы губернатор пригласил всех посетить Сахалин и Курилы и назвал регион «билетом в будущее».

Программа «Россия» в деталях с Евгенией Стуловой» выходит еженедельно по средам. В прямом эфире эксперт вместе с известными политологами, социологами, общественными деятелями обсуждают основные события, происходящие на выставке «Россия» и в общественно-политической жизни страны.

Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ находится на втором этаже Павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.