Социолог: Избиратели доверяют губернаторам Забайкальского края и Сахалинской области

Социолог Потуремский назвал достижения Александра Осипова и Валерия Лимаренко на посту губернаторов Забайкальского края и Сахалинской области

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент признал успешной работу высших должностных лиц по управлению дальневосточными регионами. Развитие Сахалина и Забайкальского края происходит в рамках усиленного внимания к развитию всего Дальнего Востока. Вопросы экономики, социальной и транспортной инфраструктуры этих регионов являются приоритетными для местной и федеральной власти. И здесь, безусловно, есть успехи», – считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Собеседник отметил, что президент на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко вновь затронул тему моста, который должен соединить остров с материком. Президент и губернатор также обсудили производство беспилотников на Сахалине – сборочная линия дронов, в том числе для нужд спецоперации, развернута на базе сахалинского конструкторского бюро САМИ.

«Учитывая реализованные проекты, а также успехи в области социалки и медицины, мы можем сказать, что Лимаренко грамотный руководитель, который прекрасно понимает специфику региона и очень эффективно руководит им», – подчеркнул спикер.

По оценке социолога, у Лимаренко и губернатора Забайкальского края Александра Осипова есть серьезная электоральная поддержка и доверие со стороны избирателей. «Осипову регион достался в очень сложном состоянии. В этом смысле очень заметна работа губернатора по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы, там тоже достигнут яркий и конкретный результат», – отметил Потуремский.

В среду президент России Владимир Путин провел в режиме видеосвязи встречи с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Говоря о социально-экономических итогах, Осипов отметил, что ВРП региона вырос в 1,7 раза за последние пять лет, что позволило Забайкалью по этому показателю выйти на седьмое место в стране. Бюджет региона стал больше в 2,5 раза, при этом значительно выросли собственные доходы. Сегодня в регионе реализуются более 90 крупных инвестиционных проектов, рассказал глава региона. Он также отметил, что в этом году состоятся выборы губернатора Забайкалья и добавил, что хотел бы продолжить «делать добрые дела» на этом посту». Президент в ответ пожелал успехов Осипову.

«Край очень большой, проблем там накопилось много. Но движение есть, я это вижу… Вам удалось создать инвестиционно привлекательную экономику в крае. Если так будет дальше, а есть основания думать, что так и будет, результаты появятся, и люди их увидят, конечно, нужно работать активно и напрямую обсуждать эти вопросы с жителями края. Я желаю вам успехов, думаю, что у вас все получится», – сказал Путин.

На встрече с Лимаренко тоже говорилось о предстоящих выборах. На просьбу губернатора поддержать его кандидатуру президент пожелал Лимаренко успехов. «У вас все получается, ну, может, не все, но получается, и результаты очевидны. Это факт. Безусловно, еще очень многое нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать», – сказал Путин.

В ходе встречи Лимаренко сообщил, что стоимость строительства моста, который связал бы Сахалин с материком, составляет 300 млрд рублей, и такая же сумма потребуется на создание подходов к нему. «Мост можно через концессию сделать. Если считать, что подходы – это освоение территории, потому что подходы не окупаются», – сказал Лимаренко. По мнению главы государства, подходы и развязки будут стоить дороже, чем сам мост.

Лимаренко также обратился с предложением начать опережающее финансирование обновления Корсаковского порта. «Он станет основой логистического хаба, это будет порт-убежище, гидросооружение делается таким образом, чтобы там не было волны. Он уже входит в Северный морской путь (СМП). И мы связываем развитие Сахалина с развитием СМП», – сказал Лимаренко. Путин в ответ пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным возможность переноса начала финансирования строительства порта на 2024 год.