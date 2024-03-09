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Опубликованы архивные документы о создании японцами нацдвижения на Сахалине
ФСБ рассекретила архив о создания японцами националистического движения на Сахалине
Управление ФСБ России по Сахалинской области впервые опубликовало документы о деятельности японской националистической организации «Киовакай» («Общество содружества» или «Общество согласия») на Южном Сахалине в 1938-1945 годах
Согласно этим документам, на Южном Сахалине участники «Киовакай» с конца 1930-х годов и до капитуляции Японской империи в 1945 году пропагандировали создание так называемой «Великой Японии» и «нового порядка в Азии». Главой организации с 1943 года был губернатор префектуры Карафуто (японское название Сахалина) Тосио Оцу, передает ТАСС.
Организацией «Киовакай» ведали особые отделы полиции во главе с начальником отдела, они входили в каждый отдел полиции, и их начальники являлись заместителями начальника полиции, следует протокола допроса обвиняемого Ю Мин Дюна, который был зампредседателя совета организации «Киовакай» в городе Шахтерске(Тодо до 1947 года).
Все члены организации имели билеты, платили членские взносы, каждый из них был обязан тех, кто плохо работает, а также недоволен японским императорским строем.
По данным хранящегося в Российской государственной библиотеке издания «Общество «Киовакая», движение «Киовакай» было создано в 1932 году на территории прояпонского марионеточного государства Маньчжоу-Го. Сформировал движение генерал Сэйсиро Итагаки, признанный впоследствии военным преступником и повешенный в 1948 году. Движение действовало на оккупированных Японской империей территориях и занималось воспитанием «чувства преданности японскому императору».