Россия подготовила альтернативный американскому вариант резолюции ООН по Газе

Tекст: Антон Антонов

В российской миссии отметили, что нынешние обсуждения сосредоточены вокруг принятия решения Совбеза, который должен играть центральную роль с настоящими инструментами учета и контроля, передает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что документ должен отражать признанную международно-правовую основу, включая двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.

«К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа», – заявили в российской миссии.

В Москве также отметили важность усилий США и посредников, способствовавших прекращению кровопролития, освобождению израильских заложников и палестинцев, а также обмену телами погибших.

Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.