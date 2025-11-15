Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.5 комментариев
Россия подготовила альтернативный американскому вариант резолюции ООН по Газе
Россия была вынуждена подготовить собственный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе, который является альтернативой американскому варианту, сообщило постпредство России при организации.
В российской миссии отметили, что нынешние обсуждения сосредоточены вокруг принятия решения Совбеза, который должен играть центральную роль с настоящими инструментами учета и контроля, передает ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что документ должен отражать признанную международно-правовую основу, включая двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.
«К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа», – заявили в российской миссии.
В Москве также отметили важность усилий США и посредников, способствовавших прекращению кровопролития, освобождению израильских заложников и палестинцев, а также обмену телами погибших.
Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.