Израиль отверг создание палестинского государства на фоне инициативы США
Израильские власти вновь подчеркнули, что исключают возможность создания палестинского государства и настаивают на полном разоружении сектора Газа согласно плану президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац вновь публично заявили о невозможности создания палестинского государства, пишет РИА «Новости». Заявления последовали на фоне появления в ООН новой американской резолюции по сектору Газа. Лидеры Израиля также подтвердили намерение полностью демилитаризовать территорию Газы и добиться разоружения движения ХАМАС.
Нетаньяху, открывая заседание правительства, отметил, что вопросы разоружения Газы и ХАМАС останутся главным условием мирного процесса. «В соответствии с программой «20 пунктов»... эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС разоружен. Это произойдет либо легким, либо трудным путем. Так сказал я, так сказал и президент Трамп», – заявил он, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер также подчеркнул, что позиция Израиля по вопросу палестинского государства неизменна: его недопустимость на любой территории к западу от реки Иордан. Аналогичные заявления озвучил министр обороны Исраэль Кац.
Власти Израиля считают, что условия демилитаризации и отказ от идеи палестинского государства должны оставаться базой для любых переговоров о будущем Газы. Источник в правящей партии «Ликуд» добавил, что эти заявления призваны обозначить неизменную позицию Израиля в ответ на новую дипломатическую активность США в ООН.
Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.