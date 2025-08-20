Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма

Нетаньяху: Призыв Франции признать Палестину разжигает антисемитизм

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма из-за его намерения признать Государство Палестина, передает ТАСС.

В письме французскому лидеру Нетаньяху отметил, что поддержка создания палестинского государства способствует росту антисемитизма во Франции. Он указал на недавние антисемитские инциденты в стране, связывая их с политикой Парижа по отношению к Израилю.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», – написал премьер еврейского государства.

По мнению Нетаньяху, позиция Франции поощряет действия палестинского движения ХАМАС, затрудняет освобождение заложников, а также провоцирует угрозы в адрес французских евреев и усиливает атмосферу ненависти к ним.

Администрация Макрона, в свою очередь, раскритиковала заявление Нетаньяху, назвав его ошибочным и отвратительным, пообещав дать на него ответ.

Напомним, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции и отметил, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.

Посол США в Израиле Майк Хакаби осудил решение Франции признать Палестину и сравнил этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.