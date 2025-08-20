  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР
    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины
    Трамп восхитился способностью Путина сохранять хорошие отношения
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    Стало известно о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Польша отказалась отправлять военных на Украину
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Грузия потребовала от ЕС отказаться от призывов эскалации отношений с Россией
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    20 августа 2025, 09:09 • Новости дня

    Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма

    Нетаньяху: Призыв Франции признать Палестину разжигает антисемитизм

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля направил Эммануэлю Макрону письмо с упреком, что поддержка признания Палестины ведет к росту антисемитизма.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма из-за его намерения признать Государство Палестина, передает ТАСС.

    В письме французскому лидеру Нетаньяху отметил, что поддержка создания палестинского государства способствует росту антисемитизма во Франции. Он указал на недавние антисемитские инциденты в стране, связывая их с политикой Парижа по отношению к Израилю.

    «Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», – написал премьер еврейского государства.

    По мнению Нетаньяху, позиция Франции поощряет действия палестинского движения ХАМАС, затрудняет освобождение заложников, а также провоцирует угрозы в адрес французских евреев и усиливает атмосферу ненависти к ним.

    Администрация Макрона, в свою очередь, раскритиковала заявление Нетаньяху, назвав его ошибочным и отвратительным, пообещав дать на него ответ.

    Напомним, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции и отметил, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби осудил решение Франции признать Палестину и сравнил этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    19 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    Французский политик назвал фото с Макроном из Белого дома унижением Франции

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский политик Флориан Филиппо оценил фото из Овального кабинета, на котором перед американским президентом Дональдом Трампом полукругом сидят члены европейской делегации и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Учитель и его ученики!.. Какое зрелище! Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и мятежной Франции! Де Голль, вернись!» – написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Напомним, во время общей фотосессии в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон тоже отличился на фото. Он нарушил протокол, встав в небрежную позу, убрав руку в карман.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Макрон на встрече в Белом доме предложил обсудить вопрос Украины на четырехсторонней встрече с участием Европы.

    До этого французский президент приехал на саммит ЕС с опозданием на полтора часа и в растрепанном виде.

    Комментарии (8)
    17 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Захарова предупредила о контроле военных во Франции над переехавшими учеными

    Захарова: Во Франции приехавшие в страну ученые попадают под колпак военных

    Захарова предупредила о контроле военных во Франции над переехавшими учеными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Участники программы Pause («Пауза»), привлекающей зарубежных ученых во Францию, «фактически попадают под колпак французских вооруженных сил», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram обратила внимание, что программа Pause, запущенная Францией для привлечения иностранных ученых, находится под контролем военных структур. Захарова подчеркнула, что руководителем программы назначена Лаура Лоэак, которая ранее была кадровым военным и работала в подразделении министерства обороны Франции, ответственном за отношения с постсоветскими странами.

    По словам Захаровой, «те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил». Она отметила, что Лоэак скрывает свое прошлое, однако в интернете сохранились записи о ее деятельности.

    Захарова также обратила внимание, что программа Pause ориентирована на молодежь и не раскрывает всех деталей, связанных с руководством.

    Она выразила недоумение по поводу того, что Франция отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями, но одновременно приглашает российских ученых работать под контролем структур, аффилированных с силовыми ведомствами страны.

    «Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую «паузу», чтобы понять, на кого им предлагают работать», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что во Франции технологическим компаниям грозит уголовное преследование. Он подчеркнул, что когда-то возлагал большие надежды на президента Эммануэля Макрона, но теперь Франция становится «все слабее». Дуров также отметил, что разочарован действиями французского лидера.

    В 2024 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль. С июля ему разрешили выехать в ОАЭ на две недели.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 06:16 • Новости дня
    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий

    Макрон: Киев может признать потерю территорий в результате боевых действий

    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий
    @ Михаил Маркив/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может согласиться на признание «потери территорий», не признавая суверенитет «другого государства» над ними, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он уточнил, что речь не идет о признании этих территорий под суверенитетом другого государства, а о фактической потере в результате боевых действий. Макрон подчеркнул, что подобный подход не противоречит международному праву.

    По его мнению, признание утраты территорий со стороны Киева возможно, если Украина получит гарантии безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Киев отверг требование США по территориальным уступкам.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 06:00 • Новости дня
    Захарова обвинила Макрона в «низком вранье» о России и Украине

    Захарова: Париж ничего не сделал для реализации Минских соглашений

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы предлагает Украине капитуляцию вместо мирного урегулирования.

    Соответствующее заявление Макрон сделал в интервью Le Figaro. «Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» – заявила Захарова в Telegram.

    По словам Захаровой, французские политики, напротив, подталкивали Киев к государственному перевороту и подрыву безопасности. «Что сделал Париж для реализации мирных Минских соглашений? Ничего», – заявила она.

    Она напомнила о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который признал, что Минские соглашения использовались Киевом для наращивания боеспособности.

    Захарова заявила, что именно западные деятели, включая Макрона, внушали Украине мысль о победе над Россией, прекрасно понимая невозможность такого исхода, поставляли Киеву вооружение и подталкивали к продолжению конфликта. «Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о «победе на поле боя», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии. Олланд отметил, что геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, Западу была нужна передышка.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 12:27 • Новости дня
    Израиль назвал нового посла в России

    Израиль: Послом в России станет Одед Йосеф

    Израиль назвал нового посла в России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа послом страны в Москве.

    Йосеф станет послом Израиля в Российской Федерации, сообщили в израильском МИД во вторник, передает ТАСС.

    Там добавили, что назначение представят на утверждение правительства.

    В июле сообщалось, что в октябре 2025 года Симона Гальперин покинет пост посла Израиля в Москве из-за нового назначения.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Макрон испортил фото с Зеленским небрежной позой в Белом доме

    Макрон в нарушение протокола держал руку в кармане при фотосессии в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Во время общей фотосессии в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон нарушил протокол, встав в небрежную позу, убрав руку в карман, пишет польская газета Fakt.

    Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил дипломатический протокол во время совместного фотографирования в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Как сообщает польская газета Fakt, Макрон убрал руку в карман и встал в небрежной позе во время совместного фото с европейскими лидерами, Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

    В публикации отмечается: «Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга».

    Издание подчеркивает, что такой жест может быть воспринят как проявление беспечности не только по отношению к дипломатическому протоколу, но и к итогам самой встречи.

    Ранее Макрон на встрече в Белом доме предложил обсудить вопрос Украины на четырехсторонней встрече с участием Европы.

    До этого Макрон приехал на саммит ЕС с опозданием на полтора часа и в растрепанном виде.

    Комментарии (2)
    17 августа 2025, 21:23 • Новости дня
    ВВС Израиля перехватили ракету над территорией страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, запущенной из центральной части сектора Газа, над израильской территорией.

    О перехвате ракеты, выпущенной из центральной части сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба армии Израиля, передает РИА «Новости».

    В армейском сообщении в Telegram-канале уточняется: «Ракета, запущенная из центральной Газы на территорию Израиля, была перехвачена ВВС Израиля».

    Дополнительных подробностей о возможных разрушениях или пострадавших не приводится. Информация о последствиях инцидента и ответных действиях израильских военных не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее заявили, что нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.


    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 16:02 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Франции и ФРГ разместить войска на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не вызовет затруднений для России.

    «У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия. Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», – сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее МИД России заявил, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 10:08 • Новости дня
    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

    Макрон: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Париж для подобных переговоров не подходит, поскольку нынешняя ситуация отличается от 2019 года, и для таких контактов необходимо выбрать нейтральную страну.

    Макрон отметил, что рассматривает Швейцарию и в частности Женеву как оптимальный вариант, однако не исключил проведение встречи и в другой стране. Ранее аналогичные консультации проходили в Турции, в Стамбуле.

    Французский президент добавил, что вопрос о возможной встрече обсуждался на переговорах в Вашингтоне с участием европейских лидеров, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможна трехсторонняя встреча с США и более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    Ранее Макрон предложил обсудить ситуацию на Украине на четырехсторонней встрече с участием европейских стран.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. Владимир Зеленский заявил, что даты контактов с Россией пока нет.

    СМИ писали, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    В Турции предложили провести встречу Путина и Зеленского в аэропорту Ататюрка.

    Комментарии (21)
    18 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    ХАМАС согласился освободить половину заложников

    Аль-Кахира аль-Ихбария: ХАМАС согласился отпустить половину израильских заложников

    ХАМАС согласился освободить половину заложников
    @ Shadi Hatem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинская группировка готова обменять удерживаемых в Газе израильтян на палестинских заключенных в условиях 60-дневного перемирия.

    ХАМАС согласился отпустить половину израильских заложников в секторе Газа в обмен на освобождение палестинских заключенных, передает ТАСС. Сообщается, что этот обмен должен пройти при условии 60-дневного прекращения огня.

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает: сторонам удалось достичь согласия благодаря предложениям египетских и катарских посредников. Уточняется, что соглашение предполагает также отвод израильских войск из глубины сектора Газа. Это, по информации источников телеканала, создаст условия для беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня без разгрома ХАМАС приведет к новым угрозам для страны.

    Движение ХАМАС предложило вывести свои силы из сектора Газа при условии отвода израильской армии к согласованным пунктам.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, считая, что это только увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Макрон предложил обсуждать Украину на четырехсторонней встрече с Европой

    Макрон: Европа должна участвовать во встрече лидеров по конфликту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за проведение не только трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но и четырехсторонней встречи с участием Европы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею проведения трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, однако выразил мнение, что к такому формату должна быть добавлена и встреча с ЕС, передает ТАСС.

    Французский лидер отметил, что обсуждение гарантий безопасности невозможно без участия европейских государств, поскольку речь идет о безопасности всего континента.

    Макрон подчеркнул, что перед такой трехсторонней встречей необходимо обеспечить прекращение огня, после чего приступить к обсуждению гарантий для Украины. Он отметил, что главной гарантией для Украины на долгие годы должна стать украинская армия, а также подчеркнул значимость поддержки от союзников, которую продолжают обсуждать в рамках «коалиции желающих» и НАТО.

    Президент Франции заявил, что Европа готова предоставить Украине свои гарантии безопасности, однако считает, что для устойчивого мира гарантии нужны и для самой Европы. Макрон добавил, что европейские лидеры рассчитывают на взаимную поддержку со стороны США, обращаясь к Дональду Трампу.

    Напомним, в переговорах в Белом доме, помимо Макрона и Зеленского, приняли участие премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп отметил, что столь многочисленная встреча европейских лидеров проходит в Белом доме впервые.

    Дональд Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

    Трамп сообщил, что следующим шагом станет трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп планирует обсудить с лидерами Европы и Зеленским вопросы обмена территориями.

    Зеленский пообещал рассмотреть «территориальные вопросы» на возможной трехсторонней встрече.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 03:48 • Новости дня
    Макрон заявил о выборе места встречи Путина и Зеленского в ближайшие часы

    Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

    Tекст: Антон Антонов

    По словам французского президента Эммануэля Макрона, место двустороннего контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского будет выбрано в ближайшее время.

    Макрон отметил, что состоялся телефонный разговор между российским лидером и президентом США. «Было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    По его словам, трехсторонняя встреча с участием США может пройти через две-три недели после двустороннего контакта.

    Он заявил, что лидеры европейских стран и США рассчитывают организовать прямое общение между Путиным и Зеленским в ближайшие дни и настаивают на введении режима прекращения огня на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели сорокаминутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече Путина с Зеленским. Зеленский сказал, что Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.


    Комментарии (4)
    17 августа 2025, 15:58 • Новости дня
    Нетаньяху назвал прекращение огня в Газе угрозой Израилю

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о риске бесконечной войны без разгрома ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что прекращение огня в секторе Газа без полного разгрома ХАМАС приведет к затяжному конфликту и новым угрозам для страны.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газа без полного разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне», передает РИА «Новости». Он отметил, что сторонники немедленного перемирия лишь усиливают позиции ХАМАС и отдаляют освобождение израильских заложников.

    «Тот, кто сегодня призывает к прекращению войны без разгрома ХАМАС, не только укрепляет позицию ХАМАС и отдаляет освобождение наших заложников, но и гарантирует, что зверства седьмого октября будут повторяться вновь и вновь, а наши сыновья и дочери будут вынуждены вновь и вновь сражаться на бесконечной войне», – заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.

    Премьер добавил, что израильский контроль над безопасностью в Газе и демилитаризация сектора остаются основными условиями для прекращения конфликта, которые ХАМАС отказывается принимать. По его словам, ХАМАС требует полного ухода Израиля из сектора, чтобы перегруппироваться и вновь угрожать стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьера страны Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции. Палестинское движение ХАМАС предложило вывести силы из сектора Газа при условии отвода армии Израиля к согласованным пунктам.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 08:11 • Новости дня
    Politico: У Британии и Франции будут сложности с отправкой войск на Украину
    Politico: У Британии и Франции будут сложности с отправкой войск на Украину
    @ LEGNAN KOULA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Способность Британии и Франции реализовать план по военным гарантиям для Украины оказалась под вопросом из-за политических и экономических трудностей, сообщил неназванный европейский дипломат.

    Текущее политическое положение премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона и экономическая ситуация в этих государствах осложняют выполнение подобной инициативы, сказал собеседник Politico, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас сложно представить, как может быть реализован план по вводу войск на контролируемую киевским режимом территорию.

    Ранее Bloomberg писал, что около 10 европейских стран уже готовы отправить свой воинский контингент на украинскую территорию.

    До этого европейские политики заявили, что киевский режим может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 15:54 • Новости дня
    Полиция Израиля арестовала 25 человек на массовых протестах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время масштабных акций с требованием освобождения заложников из сектора Газа в Израиле задержаны 25 человек за перекрытие ключевых автомагистралей и нарушение порядка.

    Израильские полицейские арестовали 25 человек за нарушение общественного порядка на массовых акциях, сообщает ТАСС. Протесты прошли по всей стране с требованиями скорейшего освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа. Пресс-служба полиции отметила, что большинство демонстраций проходило мирно, однако в случае беспорядков происходили задержания.

    В Тель-Авиве были арестованы 11 человек за участие в незаконных демонстрациях, где протестующие перекрывали движение по шоссе Аялон и улице Бегин. Полиция заявила, что начала оттеснять участников с проезжей части и приняла меры против нарушителей порядка.

    По данным портала Ynet, протестующие также перекрыли шоссе 4 возле Петах-Тиквы, где жгли покрышки, а еще 3 человека были задержаны в Иерусалиме после блокировки шоссе 16. Гостелерадиокомпания Kan сообщает, что участники акций периодически блокировали движение на шоссе 1, 34 и 443.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов отменили поставки военной техники Израилю из-за событий в Газе. Израиль одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область
    Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
    Politico: У Британии и Франции будут сложности с отправкой войск на Украину
    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме
    Япония нарастила импорт угля и СПГ из России на сотни процентов
    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных
    Московские врачи предотвратили смерть отца главкома ВСУ Сырского

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

  • О газете
