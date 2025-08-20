Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.3 комментария
Нетаньяху: Призыв Франции признать Палестину разжигает антисемитизм
Премьер-министр Израиля направил Эммануэлю Макрону письмо с упреком, что поддержка признания Палестины ведет к росту антисемитизма.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма из-за его намерения признать Государство Палестина, передает ТАСС.
В письме французскому лидеру Нетаньяху отметил, что поддержка создания палестинского государства способствует росту антисемитизма во Франции. Он указал на недавние антисемитские инциденты в стране, связывая их с политикой Парижа по отношению к Израилю.
«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», – написал премьер еврейского государства.
По мнению Нетаньяху, позиция Франции поощряет действия палестинского движения ХАМАС, затрудняет освобождение заложников, а также провоцирует угрозы в адрес французских евреев и усиливает атмосферу ненависти к ним.
Администрация Макрона, в свою очередь, раскритиковала заявление Нетаньяху, назвав его ошибочным и отвратительным, пообещав дать на него ответ.
Напомним, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции и отметил, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.
Посол США в Израиле Майк Хакаби осудил решение Франции признать Палестину и сравнил этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.
Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.