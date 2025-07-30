Посол США сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов во Второй мировой

Посол США в Израиле сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов

Tекст: Вера Басилая

Посол США в Израиле Майк Хакаби резко высказался о решении Франции признать государство Палестина, сравнив его с победой нацистов во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

Хакаби также отметил, что, по его мнению, если Франция и Британия действительно хотят помочь палестинцам, им стоит принимать палестинских беженцев и оказывать содействие в распределении продовольствия в секторе Газа.

На сегодня Палестину признали 147 государств, однако США не входят в их число. В 2024 году Вашингтон наложил вето на полноправное членство Палестины в ООН, а за этот же год ее признали десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Россия настаивает, что урегулирование возможно только при создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, согласно формуле, утвержденной Советом Безопасности ООН.

Ранее Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

Госдеп США назвал такие намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность признать Палестину при условии сохранения израильской блокады Газы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о манипуляциях Запада признанием Палестины.