На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Посол США сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов во Второй мировой
Посол США в Израиле сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов
Посол США в Израиле Майк Хакаби резко осудил решение Франции признать Палестину, сравнив этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.
Посол США в Израиле Майк Хакаби резко высказался о решении Франции признать государство Палестина, сравнив его с победой нацистов во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».
Хакаби также отметил, что, по его мнению, если Франция и Британия действительно хотят помочь палестинцам, им стоит принимать палестинских беженцев и оказывать содействие в распределении продовольствия в секторе Газа.
На сегодня Палестину признали 147 государств, однако США не входят в их число. В 2024 году Вашингтон наложил вето на полноправное членство Палестины в ООН, а за этот же год ее признали десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Россия настаивает, что урегулирование возможно только при создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, согласно формуле, утвержденной Советом Безопасности ООН.
Ранее Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.
Госдеп США назвал такие намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность признать Палестину при условии сохранения израильской блокады Газы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о манипуляциях Запада признанием Палестины.