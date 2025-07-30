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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    17 комментариев
    30 июля 2025, 12:29 • Новости дня

    Посол США сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов во Второй мировой

    Посол США в Израиле сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Израиле Майк Хакаби резко осудил решение Франции признать Палестину, сравнив этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби резко высказался о решении Франции признать государство Палестина, сравнив его с победой нацистов во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Хакаби также отметил, что, по его мнению, если Франция и Британия действительно хотят помочь палестинцам, им стоит принимать палестинских беженцев и оказывать содействие в распределении продовольствия в секторе Газа.

    На сегодня Палестину признали 147 государств, однако США не входят в их число. В 2024 году Вашингтон наложил вето на полноправное членство Палестины в ООН, а за этот же год ее признали десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

    Россия настаивает, что урегулирование возможно только при создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, согласно формуле, утвержденной Советом Безопасности ООН.

    Ранее Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    Госдеп США назвал такие намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность признать Палестину при условии сохранения израильской блокады Газы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о манипуляциях Запада признанием Палестины.

    28 июля 2025, 08:49 • Новости дня
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»

    Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»

    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» водоизмещением 24 тыс. тонн и с 16 баллистическими ракетами официально вошел в состав российского флота, сообщила французская газета Le Parisien.

    Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».

    Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.

    В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.

    Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

    Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.

    Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 20:17 • Новости дня
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    @ REUTERS/Mahfouz Abu Turk

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания готова официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии продолжения израильской блокады Газы.

    Великобритания планирует признать Государство Палестина перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, передает ТАСС. Такое решение будет принято, если Израиль продолжит блокаду сектора Газа, не прекратит военную операцию и не позволит ООН возобновить поставки гуманитарной помощи.

    В заявлении канцелярии Кира Стармера отмечается: «Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу».

    В качестве условий Лондон требует прекращения голода в Газе, допуск гуманитарных грузов, согласие на прекращение огня и отказ от аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Канцелярия подчеркнула, что признание Палестины отвечает принципу сосуществования двух государств и должно способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции признать Палестину государством и выделил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступает за создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание контрпродуктивным для мирного процесса. Внутри британского правительства растет недовольство отказом премьера Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне кризиса в Газе.

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    29 июля 2025, 21:33 • Новости дня
    Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции
    Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции
    @ Begsteiger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Французский военно-морской флот столкнулся с угрозой национальной безопасности после того, как хакеры получили доступ к исходным кодам боевых систем и информации о ядерном вооружении Naval Group.

    Взлом, ставший крупнейшим в истории Франции, произошел в отношении оборонной компании Naval Group, передает «Комсомольская правда». Хакеры заявили, что получили доступ к секретным данным о боевых системах, ядерном оружии и другим материалам, связанным с военными кораблями и подлодками французских ВМС.

    Среди похищенной информации они назвали исходный код боевых систем, программное обеспечение для ядерного вооружения, документы по истребителям «Рафаль», сетевые данные и внутреннюю переписку.

    По словам злоумышленников, они располагают как минимум 30 гигабайтами данных, из которых 13 гигабайт уже выложили в Сеть. Хакеры потребовали реакции от Naval Group в течение 72 часов, пригрозив дальнейшими публикациями данных. Эксперт по киберпреступности Клеман Домиго подтвердил, что большая часть файлов действительно стала доступна, а сама Naval Group признала факт утечки и направила жалобу в прокуратуру.

    Инцидент вызывает особую тревогу из-за статуса Франции как одной из девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, значительная часть которого размещена именно на подводных лодках. Публикация секретных материалов может затронуть не только репутацию компании и силовых ведомств, но и затронуть стратегическую безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за хакерской атаки на свои ИТ-системы. Ответственность за кибератаку взяла на себя украинская группировка, которая готовила взлом около полугода.

    Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки.

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    28 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    Дуров покинул парижский суд после девятичасового допроса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Допрос сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова завершился, он покинул здание парижского суда, пробыв там девять часов.

    На выходе из здания суда журналисты ожидали Дурова, однако он отказался давать какие-либо комментарии по итогам допроса, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что парижский суд снова допросил Павла Дурова по делу Telegram.

    Напомним, в августе прошлого года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

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    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

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    27 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп только что навязал главе Еврокомссии Урсуле фон дер Ляйен трагичную и гораздо менее выгодную, чем у Британии торговую сделку, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он подчеркнул, что Великобритания самостоятельно заключила с Соединенными Штатами в июне гораздо более выгодную сделку благодаря Brexit, выбив себе 10-процоентные пошлины с одинаковыми ставками 0% для нескольких секторов, против 15-процентных тарифов для ЕС.

    «В то время как взамен 0% европейских таможенных пошлин на товары из США… И это еще не все : «Европейский Союз выделил 750 млрд долларов на закупку энергоносителей и еще 600 млрда на инвестиции в США», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Французский политик негодует оттого, что ЕС ведет переговоры о торговле Франции, отправляя экономику страны в пике.

    «Какой позор ЕС ! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал он страну к выходу из Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что  рынки ЕС открылись для США.

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    27 июля 2025, 17:43 • Новости дня
    Макрон объявил об усилении давления на Москву и помощь Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах расширить поддержку украинской стороне и увеличить давление на Москву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву, передает РИА «Новости».

    Он сообщил в социальной сети X: «Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию».

    Ранее Владимир Зеленский призвал западных партнеров выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия.

    Зеленский просил у западноевропейских партнеров ежегодно направлять 40 млрд долларов на поддержку Украины.

    Washington Post сообщила о риске краха экономики Украины даже при сохранении западной поддержки.

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    28 июля 2025, 18:29 • Новости дня
    Премьер Палестины призвал ХАМАС покинуть Газу и разоружиться

    Премьер Палестины призвал ХАМАС сложить оружие и уйти из Газы

    Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа на конференции в ООН потребовал прекращения управления Газой ХАМАС и передачи оружия Палестинской Автономии.

    Об этом сообщил РИА «Новости». Мухаммед Мустафа выступил на конференции по Палестине, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Премьер-министр заявил: «ХАМАС должен прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии». По его словам, только подобные шаги приведут к урегулированию ситуации в регионе и позволят Палестинской Автономии восстановить контроль над сектором Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Армия обороны Израиля объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Вашингтон рассмотреть корректировку политики в отношении Газы после провала переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    29 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Израиль отверг планы Британии признать палестинское государство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль отверг заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о возможном признании палестинского государства.

    В заявлении израильского МИД говорится, что изменение позиции британских властей стало следствием действий Франции и внутреннего политического давления в стране, передает ТАСС. В ведомстве считают, что подобный шаг рассматривается как награда для ХАМАС и наносит ущерб усилиям по заключению перемирия в Газе и освобождению заложников.

    «Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, в настоящее время является наградой для ХАМАС и наносит ущерб усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что кабмин Британии потребовал от Стармера признать Палестину.

    В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина в ходе заседания Генассамблеи ООН в сентябре.

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    30 июля 2025, 02:20 • Новости дня
    Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала решение Вашингтона не участвовать в обсуждении ближневосточного урегулирования в ООН, подчеркнув двойные стандарты американской политики.

    США не стали участвовать в конференции ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Госдеп счел конференцию вредной для дипломатии, «пощечиной жертвам 7 октября» и «оскорблением», передает РИА «Новости».

    «А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне – солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?» – заявила Захарова в Telegram.

    Дипломат также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, уточнив, что тогда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом. Кроме того, Захарова поставила под сомнение моральность производства патронов на американских заводах для боевиков ВСУ, назвав это оскорблением памяти детей, чьи имена вписаны на Аллее Ангелов в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.

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    28 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Лавров заявил о бесполезности разговора Путина и Макрона

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что после недавнего телефонного разговора президентов России и Франции французский лидер вновь публично заявил о необходимости давления на Москву.

    Телефонный разговор между президентами России и Франции оказался малопродуктивным, заявил Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Владимир Путин всегда открыт к диалогу с зарубежными лидерами, и президент Франции Эммануэль Макрон получил незамедлительный ответ на свой звонок.

    Однако Лавров отметил, что результата от беседы между главами государств не последовало. «Толку от этого разговора было, прямо скажем, мало, хотя бы потому, что потом президент Макрон стал делать публичные заявления о том, что на Россию надо надавить, чтобы она немедленно согласилась на прекращение огня без всяких условий», – заявил глава МИД РФ.

    Он также напомнил, что французский лидер не впервые высказывает подобные требования и отказался прекращать поставки вооружений Украине, заявляя, что прекращение огня должно быть без предварительных условий.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным. Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении ЕС вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    29 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Хуситы опубликовали видео с российским моряком

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило видеозапись, предположительно, с Алексеем Галактионовым – российским моряком с сухогруза Eternity C, потопленного хуситами.

    Мужчина лежит на больничной койке. По его словам, капитан судна «не отреагировал на сигнал йеменских властей». «Наверное, поэтому нас подбили», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, если какая-либо компания намерена совершить рейс в Эйлат, то не следует выключать устройства связи. «Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война (в секторе Газа) должна завершиться», – сказал он.

    Галактионов также отметил, что отправка кораблей в регион повышенного риска опасна и подчеркнул важность учета мнения членов экипажа перед рейсом в подобные зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Аллах» доставили в Йемен не менее десяти членов экипажа сухогруза Eternity C, среди которых есть гражданин России. Греческое судно Eternity C, следовавшее под флагом Либерии, затонуло у побережья Йемена после атаки хуситов.

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    28 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Симоньян предложила использовать здание дипмиссии Франции в Москве с пользой

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческое здание на Большой Якиманке в Москве, построенное в конце XIX века для купца Игумнова и используемое теперь французской дипмиссией, следует сделать музеем, предложила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Поскольку резиденция посла Франции в России располагается в особняке Игумнова с 1979 года, а посольство в более современном здании рядом, исторический особняк вполне может послужить на пользу людям в статусе музея.

    «Это огромная часть нашей истории. Что они там делают? То есть они нас выгоняют отовсюду, закрывают нас везде, забирают наше имущество. Самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то французскому посольству», – приводит портал Smotrim слова Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

    Медиаменеджер недоумевает, неужели нам важнее порадовать французов, чем самих себя, гостей города, кто сможет посетить это здание, увидеть его интерьеры.

    «Я же не призываю его отдать какому-нибудь богатенькому Буратино. Музей надо из него сделать, и замечательно», – подытожила она.

    Особняк Игумнова является объектом культурного наследия России, он построен в 1895 году по проекту архитектора Николая Поздеева в русском стиле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал переименование бульвара Сталинград во Франции провокацией и подчеркнул, что Россия не должна мириться с попытками обесценить вклад советского народа в победу над фашизмом.


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    28 июля 2025, 01:35 • Новости дня
    Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа

    Tекст: Ирма Каплан

    Жан-Поль Дюбуа прославился на театральной сцене в 1970–1980-х годах, когда исполнял ведущие роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаса. В кино он запомнился ролями в фильмах «Фанфан-тюльпан» 2003 года и «Видок» 2001 года, сыграв не менее чем в 60 картинах и сериалах.

    «Дюбуа сперва поражал величественной внешностью. Он возвышался над сценой и поражал зрителя. В течение десятилетий он шагал по ней с 1970-х с Жаном-Луи Барро, Жан-Клодом Фоллем и Габриэлем Гарраном», – пишет издание Sceneweb.

    Сотрудничество Дюбуа с Филиппом Адрианом вывело его на ведущие роли: он исполнил Робинсона в опере «Визит в Театр де ла Темпет» в 1980 году, а также участвовал в постановках «Мсье де Пурсоньяк» Мольера и «Миссия – сувенир революции» Хайнера Мюллера.

    В 1986 году к нему пришло признание благодаря спектаклю «Элоиза и Абеляр – спокойные дни в Шампани», где Дюбуа сыграл Пьера Абеляра на фестивале в Авиньоне.

    В 2000-х он продолжил карьеру с другим поколением театралов, среди которых Кароль Тибо, Николя Лиотар, Филипп Ават, Фабрис Пьер.

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