    Европа собралась получить Украину под предлогом гарантий Киеву
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Глава РАН допустил существование жизни в атмосфере Венеры
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    10 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 18:28 • Новости дня

    ХАМАС сообщил о гибели 400 человек из-за нарушений перемирия Израилем

    Гази Хамад заявил о 400 погибших и 813 нарушениях перемирия в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Палестинское движение ХАМАС отметило, что 95% жертв среди около 400 погибших при обострении ситуации в Газе составляют мирные жители.

    Примерно 400 палестинцев в секторе Газа погибли в результате нарушений режима перемирия израильскими военными, вступившего в силу 10 октября 2025 года, сообщает ТАСС. Член политбюро ХАМАС Гази Хамад сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera, что среди погибших более 95% являются мирными жителями.

    По данным ХАМАС, руководство в Газе зафиксировало 813 случаев нарушения договоренностей со стороны Израиля на протяжении действия перемирия. Хамад обратился к посредникам переговорного процесса, призвав их «принять меры» и заявив, что действия Израиля «представляют серьезную угрозу» продолжающемуся соглашению по Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильские ВВС нанесли удары по нескольким городам в Газе, армия также сносит жилые здания и ведет артиллерийский обстрел.

    Причем в октябре сообщалось, что после возобновления боевых действий в секторе Газа количество погибших в результате новых авиаударов превысило 90 человек.

    Россия из-за постоянных нарушений перемирия подготовила собственный проект резолюции Совбеза ООН по Газе, который является альтернативой американскому варианту.

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    Комментарии (25)
    16 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК

    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК, устроив засаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Полтавы ликвидировали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ, устроив им засаду

    В результате нападения местных жителей в Полтаве четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, трое погибли, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, сотрудники ТЦК стали преследовать парня в пригороде района Вакуленцы.

    «Парень забежал в переулок, ТЦК – за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», – рассказал Лебедев.

    В Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена.

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку не хотят продолжения боевых действий.

    Комментарии (5)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 07:28 • Новости дня
    МАЮК заявила об ошибке судов в деле Долиной
    МАЮК заявила об ошибке судов в деле Долиной
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Нижестоящие суды грубо ошиблись, отказавшись взыскивать деньги с продавца, получившего назад квартиру, считают в МАЮК, передает «Коммерсантъ».

    По мнению авторов обращения, вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но необходимо учитывать профессиональное мнение юристов, которое основано на анализе действующего законодательства и судебной практики.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    74 комментария

    В МАЮК отметили, что в Верховный суд отправлено называемое письмо друзей суда по делу о продаже квартиры Долиной. Там указали, что этот случай имеет важное значение и может оказать значительное влияние на развитие практики.

    По мнению ассоциации, выводы судов противоречат законодательству, высшей судебной инстанции и правовой доктрине.

    Ранее в суде поясняли, что Лурье отказали о взыскании с Долиной убытков, поскольку та имеет право потребовать их с мошенников, обманувших артистку.

    Комментарии (19)
    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    Комментарии (10)
    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    Комментарии (17)
    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    16 декабря 2025, 10:48 • Новости дня
    В Подмосковье задержали напавшего на школу подростка с ножом
    В Подмосковье задержали напавшего на школу подростка с ножом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Учащийся одной из школ города Одинцово в Московской области ранил нескольких человек ножом в учреждении, один ребенок погиб, сообщил Следственный комитет. Подозреваемый задержан.

    Ребенок погиб, охранник получил ранения, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Между тем собеседник в оперативных службах пояснил, что ученик средней школы с ножом ранил как минимум нескольких человек.

    Между тем в ГУ МВД Подмосковья пояснили, что подозреваемый задержан, его доставляют в следственные органы.

    Ранее в Петербурге девятиклассник ранил ножом 29-летнюю учительницу во время пересдачи контрольной, было возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (18)
    16 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица на встрече Зеленского с канцлером ФРГ назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера ФРГ произошел курьезный случай из-за неверного перевода вопроса украинскому лидеру.

    Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине переводчица допустила ошибку. Она назвала военнослужащих стран НАТО и Евросоюза «трупами», передает ТАСС.

    «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – перевела она с немецкого на украинский язык вопрос, адресованный Зеленскому.

    В ответ Владимир Зеленский, сдерживая смех, отметил, что, вероятно, были ошибки в переводе. Он добавил, что, по его мнению, украиноязычные люди поняли, о чем идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский перепутал даты освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

    Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов по ошибке заявил о переносе боев на территорию России.

    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился о приближении Украины к NATO «так близко, как никогда». Украинский телеканал по ошибке показал карту России с Крымом.

    Комментарии (14)
    16 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    @ Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный валютный фонд предупредил, что долг Бельгии может достичь почти 119% ВВП к 2030 году, если не принять дополнительных мер.

    Бельгия должна срочно исправить ситуацию с госдолгом, чтобы не оказаться перед необходимостью принимать более жесткие меры под давлением рынков, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

    МВФ рекомендует стране «дополнительные усилия для корректировки», подчеркивая, что нынешний бюджетный план не останавливает рост дефицита и долга.

    Эксперты фонда отмечают, что Бельгия отличается одними из самых сложных фискальных позиций в регионе: ее дефицит значительно превышает лимит Евросоюза в 3% ВВП. К 2030 году, по оценкам, государственный долг может достичь почти 119% ВВП.

    «Реакция рынков на ухудшение финансового положения пока сдержанная», – заявили представители МВФ. Однако они подчеркнули, что полагаться на благоприятный настрой инвесторов не стоит – международный опыт показывает, что доверие может исчезнуть резко, а это приведет к ускоренному ухудшению ситуации с долгом.

    По мнению МВФ, для стабилизации госфинансов Бельгии нужны дополнительные меры и структурные решения, иначе страна рискует столкнуться со значительным ростом долговой нагрузки и ужесточением требований со стороны кредиторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

    Бельгия также предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 07:20 • Новости дня
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    @ Анна Аркаева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне, постоянно проживающие в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Среди жертв теракта есть соотечественники, постоянно проживающие в этой стране, указала Захарова, передает ТАСС.

    Она добавила, что в Москве с прискорбием восприняли известие о теракте в Австралии.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва осуждает совершенный в Австралии варварский теракт.

    На сиднейском пляже в Австралии произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи. Прохожий обезвредил нападавшего вооруженного человека.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России решил не ограничивать присутствие представителей прессы на разбирательстве по жалобе покупательницы жилья, принадлежащего Ларисе Долиной.

    Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».

    Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    74 комментария

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Комментарии (7)
    16 декабря 2025, 13:23 • Новости дня
    Нападавший на школу в Одинцово подросток признал вину
    Нападавший на школу в Одинцово подросток признал вину
    @ Виталий Смольников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаковавший школу в Одинцово несовершеннолетний признал свою вину в нападении, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Подмосковью Ольга Врадий.

    Сейчас проводится допрос задержанного, по предварительной информации, он признал вину, сказала Врадий, передает ТАСС.

    Она добавила, что следователи только что приступили к осмотру мест происшествия.

    Напомним, при нападении подростка в школе Подмосковья умер ребенок, ранения получил ранения. По данным СК, подозреваемый ранее учился в том же самом заведении.

    Комментарии (7)
    15 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Су-34 уничтожили диверсантов ВСУ авиаударом в Сумской области
    Су-34 уничтожили диверсантов ВСУ авиаударом в Сумской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области, сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Фанат».

    По его словам, работавший на передовой наводчик выявил шестерых бойцов, после чего удар был нанесен точно по координатам, переданным с места, передает РИА «Новости». Источник отметил, что целью атаки стала группа, принадлежавшая к 107-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины. Для уничтожения диверсантов применялись авиабомбы ФАБ-500, которые сбросили пара истребителей-бомбардировщиков.

    Он подчеркнул, что уничтожение противника и всей техники подтверждается видеозаписью, сделанной с разведывательного беспилотника ВС России.

    Ранее группировка войск «Север» увеличила зону продвижения сразу на нескольких направлениях, сопровождая успехи интенсивной работой авиации и артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северян» заняли новые позиции у Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура

    Роскосмос: 31-я стартовая площадка Байконура будет готова в феврале 2026 года

    Роскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Байконур привезли полный комплект замены кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке, готовность к пуску ожидается в феврале 2026 года, указал Роскосмос.

    На космодром привезли 18 большегрузов с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания, говорится в Telegram-канале госкорпорации.

    В работе участвуют свыше 130 человек, они работают в две смены. Составлен график работ. Комплектующие разместили на площади более 13 тыс. квадратных метров

    Уже ведутся работы по грунтовке и покраске деталей кабины. По мере готовности их будут транспортировать на стартовую площадку. Часть оборудования уже находится там.

    После грунтовки и покраски начнется монтаж кабины и автономные испытания.

    Эксперты Алексей Анпилогов и Александр Лазуткин в беседе с газетой ВЗГЛЯД в конце ноября отмечали, что повреждения стартового стола на Байконуре при пуске «Союза» могут устранять примерно месяц.

    Научный журналист Михаил Котов, присутствовавший при инциденте на Байконуре, в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что эта нештатная ситуация не приведет к прекращению пилотируемой программы.

    Комментарии (6)
    15 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    В России решили изменить приоритет электронных дорожных знаков

    Правительственная комиссия поручила внедрить приоритет электронных знаков

    В России решили изменить приоритет электронных дорожных знаков
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России планируют закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло над привычными стационарными указателями, а также рассмотреть новые скоростные режимы и минимальную дистанцию между грузовиками.

    Российское правительство поручило разработать ряд поправок в правила дорожного движения. Одним из ключевых изменений станет обязательное выполнение требований электронных дорожных знаков и табло, которые устанавливаются на скоростных трассах и способны оперативно менять сигналы в зависимости от метеоусловий и дорожной ситуации, передает «Фонтанка».

    Пока что дорожные камеры не синхронизированы с такими табло, а водителей не обязывают строго выполнять эти требования.

    В новых правилах будет закреплено, что указания электронных табло получают приоритет над обычными дорожными знаками. Например, если стационарный знак разрешает движение со скоростью 90 км/ч, а на табло из-за дождя появится ограничение 60 км/ч, водитель обязан будет снизить скорость до указанной на электронном табло.

    Помимо этого, Минтранс должен выработать единые принципы установления и изменения оптимальных скоростных режимов, чтобы не допускать их необоснованного снижения. Сейчас регионы и владельцы дорог самостоятельно принимают решение об ограничениях, тогда как в ГОСТах зафиксированы только технические параметры размещения знаков.

    Правительственная комиссия также поручила оценить необходимость введения новых требований к минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Это связано с частыми ДТП при обгоне, когда грузовые автомобили движутся слишком близко друг к другу, и водителям не хватает времени для безопасного завершения маневра.

    Ранее в ГАИ опровергли ужесточение правил регистрации старых авто и подчеркнули, что регистрация машин не зависит от срока их эксплуатации, а определяется техническим состоянием транспортного средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в России планируют в течение трех лет ввести цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.

    Владельцам незарегистрированных авто начнут приходить штрафы.

    Комментарии (6)
    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Захарова в стихах высмеяла потасовку в Верховной раде
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине
    Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик переехал в Московский зоопарк
    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Поверка газового счетчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

