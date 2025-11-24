Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Армия Израиля объявила о наказаниях командования за провал 7 октября 2023 года
Руководство армии Израиля объявило о дисциплинарных мерах в отношении десятка высокопоставленных командиров после провалов во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года, пишет The New York Time.
Около дюжины старших командиров израильской армии будут уволены из-за ошибок, допущенных во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает The New York Times.
Такое решение озвучил начальник Генштаба генерал Эяль Замир, назвав произошедшее «тяжелым, оглушающим, системным провалом», который требует восстановления доверия к армии и демонстрации ответственности командного состава.
Замир заявил: «Я пришел к решению после тщательного рассмотрения – сделать выводы по персональной ответственности командиров, служивших 7 октября». В опубликованных материалах не раскрываются имена командиров, однако уточняется, что многие из них числились в резерве и будут уволены.
Мера последовала за независимой проверкой внутренних расследований армии, которую инициировал генерал Замир. Итоги показали, что первоначальные выводы публично недооценивали роль и степень ошибок отдельных офицеров. В феврале армейское командование впервые представило часть своих выводов, признав заниженную оценку угрозы со стороны ХАМАС и ошибочную интерпретацию предвестников нападения.
Решение совпало с национальным обсуждением институциональных провалов 7 октября и последовавшей политической инициативой премьера Биньямина Нетаньяху о запуске официального расследования нападения. Эта инициатива вызвала новые протесты в Тель-Авиве, где выступили за независимое расследование, опасаясь неполной объективности со стороны властей страны.
По данным издания, всего в ходе атаки 7 октября были убито около 1,2 тыс. человек, 250 похищены и доставлены в сектор Газа. Согласно данным министерства здравоохранения Газы, почти 70 тыс. палестинцев стали жертвами последовавшей военной операции, однако статистика не разделяет гражданских и боевиков.
