Грузия увидела выгоду в американских пошлинах

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, Грузия попала в число «особо дружественных стран, которым США ввели самые низкие дополнительные тарифные ставки в 10%».

Он отметил, что, если это решение о новой тарифной политике США будет долгосрочным, «возможно, Грузия привлечет больше инвестиций».

«Грузия экспортирует в США продукции примерно на 150 млн долларов. Более 60% из этого – ферросплавы, которых не коснутся тарифы», – сказал Леван Давиташвили.

«Что касается остальной продукции, которая дополнительно будет облагаться десятипроцентными пошлинами, в целом дополнительные расходы составят примерно 4 млн долларов, то есть это практически ничего», – сказал он.

По его словам, «есть шанс позитивного экономического эффекта для Грузии».

«Например, если взять вино, то оно может получить преимущество по сравнению с вином, которое США импортирует из других стран, в том числе в достаточно больших объемах из Европы. Наше вино облагалось пошлиной в 4%, сейчас это будет 14%. То есть мы получаем преимущество по сравнению с вином, которое будет облагаться 30-процентными пошлинами. Исходя из этого, это может стимулировать экспорт грузинского вина в США», - отметил первый вице-премьер.

«Все это – преимущество десятипроцентного тарифа – увидят инвесторы, поэтому мы ожидаем дополнительные инвестиции в Грузию», – сказал он.

Отметим, что Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, паника после введения пошлин Трампом вернула мировые финансовые рынки в 2008 год.