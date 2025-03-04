Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая

Макрон допустил возможность диалога с Путиным

Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

Tекст: Денис Тельманов

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.