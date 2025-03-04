Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
Путин пригласил премьера Мьянмы на парад Победы
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Москву 9 мая для участия в торжественном параде по случаю 80-летия Победы.
Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил его посетить Москву 9 мая, передает ТАСС. Российский президент также сообщил, что в этот день по Красной площади пройдет парадный расчет военных из Мьянмы наряду с расчетами Вооруженных сил России.
Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве в конце мая.
Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.