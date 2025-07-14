The New York Times сообщила о планах Трампа вооружить Украину через Европу

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп готовится объявить о новом плане по продаже американских вооружений европейским союзникам, которые затем отправят их Киеву, сообщает The New York Times. Таким образом, Трамп фактически приближается к подходу его предшественника Джо Байдена по вооружению Украины.

Согласно плану, официальное заявление может прозвучать уже на этой неделе во время встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Последние шаги Трампа существенно отличаются от его прежней риторики: ранее он критиковал Украину за конфликт с Россией, обещал быстро закончить конфликт и заявлял, что только он способен договориться с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп, по словам журналистов, сказал ему: «У вас нет козырей». Теперь же президент США начал поддерживать инициативу по увеличению поставок вооружений Киеву, в частности, передаче дополнительных комплексов Patriot.

Несмотря на эти заявления, серьезных изменений в объеме поддержки Украины со стороны США пока не произошло. Как отметил бывший директор по политике в Восточной Европе Совбеза при Байдене Дэвид Шаймер, разблокировка поставок оружия лишь возвращает ситуацию к уровню недели назад, а не создает качественно новый уровень поддержки. Эксперты отмечают, что стратегия Трампа позволяет ему дистанцироваться от прямых поставок оружия, переложив расходы на европейские страны.

Белый дом уклонился от комментариев, стала ли политика Трампа действительно ближе к подходу Байдена. Представитель Белого дома Анна Келли, напротив, обвинила Байдена в неспособности остановить конфликт на Украине и подчеркнула, что Трамп сфокусирован на прекращении боевых действий и инициировал прямые переговоры между Россией и Украиной впервые за много лет.

Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.