Эксперт: Попытки навести порядок на афгано-пакистанской границе обречены на провал

Эксперт Анпилогов: Пакистану не нужен крупный конфликт с Афганистаном

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Линия Дюранда была проведена еще в XIX веке, и сейчас уже больше миллиона местных жителей не рассматривают ее как государственную границу. Поэтому обострения в этом районе неизбежны. К тому же, у многих граждан Афганистана и Пакистана с трудом укладывается в голове идея государства как такового», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Образ жизни местных жителей характеризуется родоплеменным строем. Там процветают контрабанда, трансграничная торговля наркотиками, оружием и даже рабами. Поэтому попытки Пакистана и Афганистана навести порядок в зоне племен обречены на провал – пока там не поменяется социальный уклад. А он не меняется не то что веками, а тысячелетиями», – уверен он.

«Что касается военной компоненты, то она несопоставима. Афганистан намного слабее Пакистана – ядерной державы с гораздо большим мобилизационным потенциалом. Также у Исламабада широкие возможности работы с международным рынком вооружений. А режим талибов находится в изоляции. Фактически все, на что он может рассчитывать – арсеналы, которые им оставила армия США, когда при Байдене неорганизованно покинула афганскую территорию», – отметил спикер.

«Но нужно понимать, что ни Афганистан, ни Пакистан не хотят крупного конфликта. По большому счету, их в равной степени беспокоит полукриминальный, полуплеменной анклав на границе. Поэтому обе стороны, вероятно, будут стараться погасить конфликт и в этот раз, при этом, поддерживая племена на своих территориях», – спрогнозировал Анпилогов.

Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.