Индия увеличила закупки российского алюминия почти вчетверо в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Индийские компании в 2025 году почти в четыре раза увеличили импорт необработанного алюминия из России, передает РИА «Новости».

Согласно данным индийской статистической службы, за год сумма закупок достигла 2,82 млн долларов, что стало максимальным показателем с 2023 года, когда импорт составлял 41,5 млн долларов.

По итогам 2025 года Россия заняла последнее место в топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок, обеспечив менее 1% от всего объема импорта этого металла. Основными экспортерами алюминия в Индию остаются Китай с долей 27,7%, Малайзия – 24,3% и ОАЭ – 15,7%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем ввоза драгоценных камней из России на индийский рынок рухнул до минимальных за 15 лет значений.

Глава МИД Индии заявил, что страна сохраняет стратегическую автономию, а нефтяные компании принимают решения в своих интересах относительно закупок нефти из России.

Тысячи фермеров по всей Индии готовятся к масштабным протестам против торгового соглашения с Соединенными Штатами.