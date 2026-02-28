Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.33 комментария
Дату атаки по Ирану определили несколько недель назад
Reuters: Израиль планировал удары по Ирану несколько месяцев
Планы по нанесению удара по Тегерану обсуждались в Израиле в течение нескольких месяцев, причем дата операции была выбрана заранее, пишут зарубежные СМИ.
Операция по нанесению удара по Тегерану готовилась в течение нескольких месяцев, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в минобороны Израиля. По словам неназванного чиновника министерства обороны Израиля, дата атаки была определена несколько недель назад.
Прямая речь в сообщении: «Чиновник минобороны Израиля заявил, что операция планировалась несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад».
Других подробностей о целях или деталях планируемого удара источник не сообщил. Официальных комментариев от властей Израиля и Ирана по этому поводу пока не поступало.
В то же время, Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось комментировать возможное участие американских сил в военной операции против Ирана.
Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремели взрывы после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории Израиля режим особого чрезвычайного положения.
Позже верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место, а посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.