Дату атаки по Ирану определили несколько недель назад

Reuters: Израиль планировал удары по Ирану несколько месяцев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Операция по нанесению удара по Тегерану готовилась в течение нескольких месяцев, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в минобороны Израиля. По словам неназванного чиновника министерства обороны Израиля, дата атаки была определена несколько недель назад.

Прямая речь в сообщении: «Чиновник минобороны Израиля заявил, что операция планировалась несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад».

Других подробностей о целях или деталях планируемого удара источник не сообщил. Официальных комментариев от властей Израиля и Ирана по этому поводу пока не поступало.

В то же время, Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось комментировать возможное участие американских сил в военной операции против Ирана.

Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремели взрывы после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории Израиля режим особого чрезвычайного положения.

Позже верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место, а посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.



