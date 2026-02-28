Володин рассказал о вступающих в силу в марте законах

Володин сообщил о запуске госcистемы «Антифрод» и новых правилах для мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

C марта в России вступают в силу новые законы, среди которых ключевой станет запуск государственной системы «Антифрод». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max. По его словам, эта система позволит эффективнее выявлять действия мошенников и обеспечит быструю передачу информации между ведомствами для предотвращения преступлений.

Володин также отметил, что новые меры коснутся сервисов онлайн-подписок: теперь они не смогут автоматически взимать плату за очередной период, если пользователь отказался от продления услуги. Кроме того, микрофинансовые организации будут обязаны сообщать Банку России о попытках заключить потребительские займы без добровольного согласия клиента. «Все эти нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от действий мошенников и возможных финансовых потерь», – подчеркнул Володин.

В миграционной сфере с марта расширяются основания для увольнения иностранных работников. Теперь работодатели могут расторгать трудовые договоры с мигрантами не только из-за федеральных, но и региональных ограничений. Володин заявил, что это позволит навести дополнительный порядок в этой области.

Он также напомнил, что с начала 2024 года принято 22 федеральных закона, регулирующих вопросы безопасности и порядка. Все нововведения, по словам спикера, нацелены на защиту граждан от мошенничества и обеспечение стабильности в социальной сфере.

Ранее Володин заявил, что законопроект о совершенствовании миграционной политики будет рассматриваться Госдумой в приоритетном порядке.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий аннулирование вида на жительство для иностранцев, официально проработавших менее десяти месяцев в году. А Кабмин предложил запретить выдачу трудовых патентов иностранцам с низким доходом.



