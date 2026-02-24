Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
Володин: Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о миграционной политике
Законопроект о совершенствовании миграционной политики будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, Госдума в скором времени рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, передает РИА «Новости».
Володин подчеркнул, что этот вопрос является ключевым в повестке дня. Документ уже направлен в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Он добавил, что ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, и уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым благам.
По словам председателя Госдумы, предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за доходами мигрантов, легальностью их пребывания, а также снизить нагрузку на социальную инфраструктуру страны.
Среди запланированных изменений – требование оплачивать налоговый фиксированный авансовый платеж не только за самого трудового мигранта, но и за членов его семьи, находящихся в России на его иждивении. Кроме того, срок пребывания трудового мигранта и его семьи будет напрямую зависеть от продолжительности его трудовых отношений.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает аннулировать вид на жительство для иностранцев, официально проработавших менее десяти месяцев в году.
Кабмин внес проект о запрете выдачи трудовых патентов иностранцам с низким доходом.
Согласно проекту закона, дети иностранных граждан, достигшие 18 лет, должны выехать из России в течение 30 дней при отсутствии других законных оснований для проживания.