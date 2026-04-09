Дуров обвинил ЕС в насаждении цензуры через структуры Сороса
Брюссель пытается оправдать тотальный контроль в интернете с помощью финансируемых извне неправительственных организаций и лояльных западных изданий, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
Европейские чиновники используют специальную структуру AI Forensics для масштабных информационных манипуляций, заявил Дуров, передает РБК.
«AI Forensics, финансируемая [американским финансистом Джорджем] Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных Telegram-группах», – заявил создатель мессенджера.
В качестве доказательства он привел публикацию телеканала France24 об обмене оскорбительными материалами. Бизнесмен также перечислил ряд крупных СМИ, включая El Pais, Der Spiegel и Wired, которые активно распространяют эту тему.
Бизнесмен подчеркнул важность пресечения подобных манипуляций обществом, направленных на лишение людей остатков свободы. Он добавил, что большинство таких организаций окончательно потеряли доверие граждан еще во время пандемии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза проголосовали за лишающий граждан приватных переписок закон. Дуров заявлял о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов.