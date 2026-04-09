Европейские чиновники используют специальную структуру AI Forensics для масштабных информационных манипуляций, заявил Дуров, передает РБК.

«AI Forensics, финансируемая [американским финансистом Джорджем] Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных Telegram-группах», – заявил создатель мессенджера.

В качестве доказательства он привел публикацию телеканала France24 об обмене оскорбительными материалами. Бизнесмен также перечислил ряд крупных СМИ, включая El Pais, Der Spiegel и Wired, которые активно распространяют эту тему.

Бизнесмен подчеркнул важность пресечения подобных манипуляций обществом, направленных на лишение людей остатков свободы. Он добавил, что большинство таких организаций окончательно потеряли доверие граждан еще во время пандемии.

Дуров заявлял о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов.