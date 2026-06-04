Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Главу турфирмы отправили под домашний арест после гибели людей на Байкале
Руководителя туристической компании, организовавшей поездку по Байкалу, в ходе которой перевернулась аэролодка и погибли пять человек, суд отправил под домашний арест, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Директора коммерческой организации отправили под домашний арест, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ему предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели пяти пассажиров аэролодки. Спасатели извлекли из воды тела всех жертв крушения маломерного судна. Клиенты туроператора «Кристальный Байкал» рассказали о частых поломках катеров во время экскурсий.