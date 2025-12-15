По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Экс-депутат Рады раскрыл план Зеленского по затягиванию выборов на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский умышленно создает условия для невозможности проведения демократических выборов на Украине, опасаясь потерять власть, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский намеренно выдвигает различные условия для организации выборов на Украине с целью сохранения власти, передает «Газета.Ru».
Килинкаров подчеркнул, что Зеленский пытается на самом деле, чтобы остаться у власти, провести выборы в период действия военного положения, ограничив возможности других участников этого процесса.
По словам украинского политика, глава киевского режима не желает проведения открытых демократических выборов, поскольку его личное участие в легитимном электоральном процессе может поставить под сомнение законность последующего пребывания у власти.
Килинкаров отметил, что Зеленский ставит препятствия для проведения демократических выборов, поскольку не заинтересован в настоящей конкуренции. Он считает, что власти будут пытаться сорвать избирательный процесс, выдвигая неприемлемые требования под предлогом патриотизма.
Владимир Зеленский поручил парламентариям разработать законопроект о проведении выборов на Украине в течение 60 дней в военное время.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обсуждение темы выборов связано с давлением со стороны Соединенных Штатов.
Политолог Павел Данилин считал, что Зеленский специально тянет время, чтобы получить возможность для перемирия и укрепления резервов вооруженных сил Украины.