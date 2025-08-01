Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин: Вопрос по позициям «Орешника» в Белоруссии закроют до конца года
История с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года, заявил президент Владимир Путин в пятницу.
«Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций. И сейчас ведется работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии уже создали подразделения, которые оснастят «Орешником».
До этого указывалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года. Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.