  • Новость часаПутин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
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    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    22 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    12 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    49 комментариев
    14 марта 2025, 20:24 • Новости дня

    Лукашенко: Белоруссия поставит на вооружение две установки «Орешник»

    Лукашенко: До конца года Белоруссия поставит на вооружение две системы «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия планирует до конца года принять на вооружение две установки российской ракетной системы «Орешник», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

    Лукашенко сообщил о планах поставить на вооружение страны две установки новейшей российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник». Это заявление он сделал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

    «И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», – подчеркнул Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Также Лукашенко  объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    14 марта 2025, 02:04 • Новости дня
    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США

    Глава Гренландии отказал США в аннексии после заявления Трампа

    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США
    @ Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США, заявив, что жители Гренландии не должны терпеть неуважительное отношение, и призвал лидеров партий сформулировать жесткий отказ американскому президенту.

    Как передает ТАСС, уходящий премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно высказался против аннексии острова Соединенными Штатами, подчеркнув необходимость уважения к гренландцам. Эгеде намерен собрать лидеров местных партий, чтобы ответить на недавнее заявление Дональда Трампа.

    Трамп, обсуждая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потенциальную аннексию Гренландии, заявил, что США могут взять остров под свой контроль для обеспечения международной безопасности. При этом он подчеркнул возможную роль НАТО в этом процессе.

    Идея аннексии Гренландии не нова: Трамп неоднократно выражал желание включить остров в состав США, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако предложение покупки Гренландии было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Остров сохраняет статус автономной территории в составе Дании. Согласно Договору о защите Гренландии, подписанному в 1951 году, США обязались защищать остров от агрессии. На его территории расположена американская космическая база Питуффик, контролирующая арктическую зону и предупреждающая о ракетных нападениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в аннексии Гренландии США в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом лидер неожиданно победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии Трампа на покупку острова.

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    14 марта 2025, 17:45 • Видео
    Вместо перемирия Украина получила разгром

    Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    14 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах создания с Россией центра ядерных исследований
    Лукашенко заявил о планах создания с Россией центра ядерных исследований
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий.

    Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации России, передает РИА «Новости». Лукашенко отметил, что разрабатываемые в сотрудничестве с Россией технологии уже стали прорывом для здравоохранения стран.

    «Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран», – подчеркнул он.

    По словам Лукашенко, совместные усилия стран привели к способности самостоятельно производить медицинские изделия высочайшего класса в областях ортопедии и травматологии, что говорит о высоком уровне развития технологий и науки.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.

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    14 марта 2025, 01:32 • Новости дня
    Франция: Заявление Путина стало символом начала реальных переговоров
    Франция: Заявление Путина стало символом начала реальных переговоров
    @ LEGNAN KOULA/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает, что заявление президента России Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине свидетельствует о начале реальных переговоров, которые могут включать участие Вашингтона, Москвы и Киева.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, в беседе с телеканалом France 2, отметил, что заявление Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине является знаком начала реальных переговоров, пишет ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что любые усилия, направленные на прекращение огня, заслуживают одобрения.

    «Все, что ведет к прекращению огня, можно только приветствовать. Мы видим, что начинаются настоящие переговоры», – сказал французский министр.

    Он также выразил надежду, что дискуссии развернутся не только между Вашингтоном и Москвой, но между Россией и Украиной, а также назвал важным участие в переговорах европейских стран, поскольку вопросы прекращения огня на Украине касаются архитектуры безопасности всей Европы.

    Лекорню также отметил, что Россия имеет преимущество в текущей ситуации, но отказался комментировать, проигрывает ли Украина на поле боя. Франция, по его словам, выступает против «тактической паузы», которая может позволить России восстановить силы.

    Ранее Владимир Путин заявил о поддержке идеи перемирия после переговоров с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что, хотя перемирие является правильной идеей, необходимо обсудить дальнейшие шаги, учитывая стремительно меняющуюся ситуацию на поле боя в пользу России.

    Также было сообщено о встрече в Джидде, где делегации США и Украины обсудили 30-дневное прекращение огня. США готовы отменить паузу в предоставлении разведданных и возобновить поддержку Киева. Спецпосланник США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для участия в переговорах с российской делегацией, встреча с Путиным планируется 13 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что будет очень сложно следить за режимом прекращения огня на Украине в случае приостановки боевых действий.

    Путин также выразил мнение, что киевский режим может воспользоваться временным перемирием для получения большего количества оружия и проведения принудительной мобилизации.

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    14 марта 2025, 14:06 • Новости дня
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что вопрос о расположении данных ракет был поднят на встрече в Совете Федерации, передает ТАСС.

    По его словам, Путин подчеркнул необходимость решить, где именно будут размещены ракеты. На что белорусский лидер ответил, что как только ракеты будут доступны, их размещение не составит труда: «Было бы что расквартировывать, мы расквартируем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    14 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Лукашенко рассказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский ранее был ему как сын, передает ТАСС.

    «Володя как сын мне был, но поступил как гнида», – сказал Лукашенко. Так он ответил на вопрос ведущей, почему по-разному называет Зеленского – то Володей, то гнидой.

    Ранее Лукашенко уже называл Зеленского «гнидой» за то, что тот знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.

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    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    14 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Матвиенко назвала Путина и Лукашенко настоящими патриотами «нашего Отечества»
    Матвиенко назвала Путина и Лукашенко настоящими патриотами «нашего Отечества»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия способны вместе преодолевать внешние вызовы и угрозы, так как находятся на правильной стороне истории. По ее словам, никакие внешние вызовы и угрозы не страшны, когда «у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры».

    Во время заседания Верхней палаты, на котором впервые выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Матвиенко выразила уверенность в том, что Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые внешние угрозы. Матвиенко подчеркнула, что страны находятся на правильной стороне истории благодаря сильным и волевым лидерам, передает ТАСС.

    В своем выступлении Матвиенко сказала: «Когда у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы, и настоящие патриоты своих Отечеств, а я бы сказала – нашего Отечества, то нам никакие внешние вызовы и угрозы не страшны».

    Ранее Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий. Кроме того, президент Белоруссии заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.

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    14 марта 2025, 13:47 • Новости дня
    Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России в ближайшее время
    Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России в ближайшее время
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вхождение Белоруссии в состав России в ближайшем будущем не планируется, подчеркнув, что попытки форсировать этот процесс могут подорвать достигнутые успехи в отношениях между странами.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вхождение Белоруссии в состав России не произойдет в ближайшее время, передает ТАСС. Он отметил, что данный вопрос является предметом обсуждений, однако подчеркнул, что форсирование интеграционных процессов может негативно сказаться на достигнутых результатах в отношениях двух стран.

    Выступая в Совете Федерации, Лукашенко сказал: «Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена. Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса.

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    14 марта 2025, 01:50 • Новости дня
    ПВО уничтожили беспилотники над Саратовской областью

    ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью и сняли угрозу

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над Саратовской областью силами ПВО, что позволило снять угрозу и отменить ограничения в аэропорту Гагарин.

    Как передает ТАСС, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами противовоздушной обороны над Саратовской областью. Губернатор Роман Бусаргин сообщил об этом в своем телеграм-канале, подчеркнув, что угроза была успешно снята.

    В ночь на 14 марта глава региона объявил о вероятной атаке беспилотников, что вызвало включение локальных систем оповещения. Для обеспечения безопасности в международном аэропорту Гагарин в Саратове временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

    По словам Бусаргина, благодаря действиям ПВО, все ограничения были отменены, и ситуация вернулась в нормальный режим. Губернатор выразил благодарность силам ПВО за оперативные действия, которые предотвратили возможные последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили несколько украинских дронов над Воронежской и Белгородской областями. Системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в течение двух часов в Белгородской и Брянской областях. В Тамбовской области три украинских дрона упали вне населенных пунктов, погибших и пострадавших нет.

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    14 марта 2025, 03:56 • Новости дня
    Сальдо заявил о терактах ВСУ в ответ на успехи ВС России

    Сальдо заявил об ответных терактах ВСУ на успехи российской армии в Курске и Донбассе

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Сальдо обвинил ВСУ в терроре мирного населения в ответ на продвижение российских военных в Курской области и Донбассе, отметил он в комментарии для ТАСС.

    Как сообщает ТАСС, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о тактике террора со стороны украинских военных на фоне успехов российской армии. По его словам, киевский режим отвечает на продвижение российских сил терактами против мирных жителей. Сальдо отметил, что противник был оттеснен в Курской области и Донбассе, а в ответ организовал удары по гражданским объектам.

    Особое внимание Сальдо уделил обстрелу торговых рядов в селе Великие Копани. По его данным, в результате атаки с использованием ракет HIMARS погибли шесть человек, ранения получили девять мирных жителей. Он выразил сомнение, что такие действия могут свидетельствовать о стремлении к миру со стороны киевского режима.

    Кроме того, оператор БПЛА 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, известный под позывным Колос, рассказал ТАСС о случаях, когда ВСУ прибегали к привязыванию взрывчатки к жителям приграничных районов Курской области и отправляли их на позиции российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 90 жителей Суджанского района Курской области, большинство из которых пожилые, были эвакуированы сотрудниками МЧС России в безопасные районы, где им предоставляются медицинская и психологическая помощь.

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные в Курской области могут сдаться в плен или погибнуть, поскольку все пути выхода заблокированы, а техника оставлена.

    Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*, внесенный Минюстом в реестр иноагентов и включенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заявил, что считает оправданными действия ВСУ и не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей.

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    14 марта 2025, 03:31 • Новости дня
    Стало известно о разработке в России саперных FPV-дронов

    В России создали FPV-дроны «Кокошник» для разминирования территорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В России разработаны саперные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования освобожденных территорий, которые также могут выполнять функции мобильных камер наблюдения и постановщиков помех.

    Как сообщает ТАСС, в России были созданы уникальные саперные FPV-дроны «Кокошник», предназначенные для гуманитарного разминирования на освобожденных территориях. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Дроны отличаются от обычных FPV-систем меньшими размерами и специальными креплениями для накладных зарядов, которые могут быть сброшены при необходимости.

    Кузякин подчеркнул, что саперные FPV-дроны могут служить не только для разминирования, но и как мобильные камеры наблюдения, средства тяги или постановщики помех для последующего обезвреживания. Он добавил, что для управления такими дронами требуется специальная подготовка и навыки, которые необходимо постоянно совершенствовать.

    В ЦКБР ведется работа над сценариями применения этих дронов для разминирования строений и техники, включая обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских снарядов и авиационных бомб. Универсальность «Кокошника» позволяет применять его как на открытой местности, так и внутри зданий.

    Кузякин также отметил, что освобождение новых территорий российскими войсками приводит к увеличению объема разминирования. Он подчеркнул, что главной ценностью для ЦКБР является жизнь бойцов, и они стремятся максимально обезопасить всех, включая саперов, с помощью новейших технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки «Днепр» успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Запорожской области.

    Кроме того, российские военные впервые массово применили дроны-камикадзе на оптоволоконной связи при освобождении Дзержинска.

    Помимо этого российские военные разработали дроны для доставки индивидуальных рационов питания на боевые позиции. Замминистра обороны Андрей Булыга подчеркнул необходимость быстрого решения задачи по их внедрению.

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    14 марта 2025, 02:30 • Новости дня
    Пентагон решил реорганизовать «внутренний мозговой центр»

    Пентагон решил реорганизовать основанное Никсоном Управление общих оценок

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США приказал расформировать и реорганизовать Управление общих оценок Пентагона в целях усиления национальной обороны и концентрации на ключевых проблемах безопасности.

    Как передает ТАСС, министр обороны США Пит Хегсет распорядился расформировать Управление общих оценок, учрежденное в 1973 году президентом Никсоном.

    Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в своем заявлении отметил, что реорганизация управления поможет сосредоточить ресурсы министерства на актуальных вопросах национальной безопасности и сохранить при этом эффективность и подотчетность.

    В результате реформы все сотрудники управления будут переведены на важные должности в министерстве обороны, что позволит выполнить все нормативные требования без нарушений. Управление, изначально созданное как «внутренний мозговой центр» Пентагона, занималось анализом политических и экономических аспектов применения военной силы Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт с компанией Scale AI для создания ИИ-системы Thunderforge, предназначенной для улучшения военного планирования в изменяющихся оперативных условиях.

    Специалисты из западных стран, занимавшиеся спутниковыми данными в Киеве, покинули Украину после прекращения доступа к американским спутниковым снимкам.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

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    14 марта 2025, 02:46 • Новости дня
    Кандидат в послы США в Мексике допустил использование ВС США против наркокартелей

    Tекст: Денис Тельманов

    Рональд Джонсон, кандидат на пост посла США в Мексике, не исключил задействование американских военных в борьбе с наркокартелями, если будет угроза жизни граждан.

    Кандидат на должность американского посла в Мексике Рональд Джонсон не исключил возможность использования Вооруженных сил США для борьбы с наркокартелями на мексиканской территории, передает ТАСС.

    В своем заявлении на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джонсон отметил, что в первую очередь предпочел бы сотрудничество с мексиканскими партнерами.

    Джонсон подчеркнул, что президент США Дональд Трамп серьезно относится к защите американских граждан и, в случае угрозы их жизням, «все карты на столе». При этом Джонсон признал, что не может предсказать возможные действия Трампа.

    Ранее Трамп выражал намерение требовать от Мексики остановки потока фентанила в США, угрожая отправкой американских войск. Как сообщал журнал Rolling Stone, рассматривались варианты от использования спецподразделений до авиаударов по картелям.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что обсуждение ввода войск в Мексику не ведется. Он отметил, что признание картелей террористическими организациями позволяет применять все ресурсы вооруженных сил для усиления контроля на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, решение вступило в силу 12 марта и является ответом на действия канадских властей. США объяснили ввод пошлин против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности, включая проблемы в здравоохранении.

    При этом вице-президент Джей-Ди Вэнс уточнил, что США не планируют вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, выразив надежду на активные действия со стороны мексиканских властей. 

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    14 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Белоруссия попросила Россию о помощи при строительстве второй АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах строительства второй атомной электростанции в сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что реактор и турбина будут построены российскими специалистами.

    Выступая в Совете Федерации России, Лукашенко подчеркнул, что основные компоненты новой станции будут произведены в России, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что Белоруссия обладает достаточным количеством специалистов, которые уже работают с российскими партнерами в Турции и готовятся к работе в Венгрии. Белорусские специалисты планируют самостоятельно строить станцию, исключая критически важные части, такие как реактор и турбина.

    Он также рассказал о возможных планах размещения второй АЭС на восточных границах Белоруссии. Это позволит в случае необходимости обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России.

    В сентябре Россия и Белоруссия договорились начать строительство второй АЭС. Лукашенко ранее заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС.

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