После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».22 комментария
Лукашенко: Белоруссия поставит на вооружение две установки «Орешник»
Лукашенко: До конца года Белоруссия поставит на вооружение две системы «Орешник»
Белоруссия планирует до конца года принять на вооружение две установки российской ракетной системы «Орешник», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Лукашенко сообщил о планах поставить на вооружение страны две установки новейшей российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник». Это заявление он сделал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», – подчеркнул Лукашенко, передает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.
Также Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.