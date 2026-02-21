На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.5 комментариев
Арестован бизнесмен, поставивший опасные для жизни консервы армии и полиции Грузии
Бизнесмен Иванэ Гоглидзе по решению Тбилгорсуда в субботу взят под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы за поставку в армию и полицию Грузии опасных для жизни рыбных консервов, сообщила телекомпания «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В течение 2025 года компания бизнесмена, которая выиграла соответствующий тендер, поставила в армию и полицию 24 000 кг непригодных и опасных для жизни и здоровья рыбных консервов на сумму в 400 тысяч лари (около 150 тысяч долларов).
Благодаря превентивным профилактическим мерам отравление военнослужащих и полицейских удалось предотвратить.
По данным следствия, условия изготовления и хранения продукции критически не соответствовали необходимым требованиям.