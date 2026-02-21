На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.5 комментариев
Центр «Наследие» получил благодарность правительства России
В Зале наград Дома Правительства России коллектив центра «Наследие» был отмечен за вклад в общественно-патриотические проекты и укрепление гражданского единства.
Коллектив центра «Наследие» был удостоен Благодарности Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, сообщает сайт центра «Наследие». Торжественная церемония состоялась 20 февраля 2026 года в Зале наград Дома Правительства России.
Награду вручили за активную деятельность и системную реализацию общественно-патриотических проектов. Чернышенко отметил значительный вклад центра «Наследие» в развитие общественно значимых инициатив и укрепление гражданского единства.
Отдельное внимание было уделено многолетней работе центра по сохранению исторической памяти и популяризации отечественного культурного и духовного наследия. Власти отметили усилия коллектива по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также развитию просветительских и социально ориентированных программ.