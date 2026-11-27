Tекст: Игорь Иножарский

Международный суд ООН вынес решение, которое меняет подход к квалификации геноцида: теперь для обвинительного вердикта не требуется видимых и поддающихся подсчету преступлений, пишет Israel National News.

Впервые суд признал страну виновной в геноциде – Мьянму. По данным издания, режим лишь наблюдал за «потенциальной вспышкой геноцида», и одного этого без реальных доказательств физических преступлений оказалось достаточно для вердикта.

Один из судей в особом мнении указал, что отныне любое государство должно быть готово отвечать за недостаточно усердные действия по предотвращению геноцида, который не произошел.

Автор публикации Стив Апфел считает, что решение резко усложняет защиту Израиля по иску ЮАР в Международном суде ООН. Он называет процесс политическим и направленным на делегитимацию еврейского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил об усилении риска новой войны в Ливане из-за действий израильской армии. В июле израильский парламент снял с повестки голосование по резолюции о признании геноцида армян после вмешательства властей Азербайджана. В прошлом году израильскую политику назвали возведением в культ абсолютной безнаказанности ради самой безнаказанности.