При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

На митинге в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД, тяжелые травмы получили 13 полицейских

Tекст: Вера Басилая

Более 30 сотрудников Министерства внутренних дел Грузии получили ранения в результате антиправительственного митинга, прошедшего у здания парламента в Тбилиси. В заявлении ведомства указано, что пострадали 32 сотрудника, часть из которых получила тяжелые травмы головы и глаз., хирургическая помощь потребовалась 13 пострадавшим, один из них остается в медицинском учреждении, передает ТАСС.

Во время разгона митинга сотрудники МВД задержали 43 демонстранта за неподчинение законным требованиям правоохранителей и мелкое хулиганство.

Ранее сотрудники спецназа в Тбилиси на проспекте Руставели разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.

Протесты в Тбилиси начались после решения парламента заморозить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.

Вскоре ситуация обострилась, и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией.