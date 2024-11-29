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При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
На митинге в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД, тяжелые травмы получили 13 полицейских
При разгоне антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси 32 сотрудника МВД Грузии получили травмы, 13 полицейских тяжело травмированы, один сотрудник остается в больнице, сообщили в МВД Грузии.
Более 30 сотрудников Министерства внутренних дел Грузии получили ранения в результате антиправительственного митинга, прошедшего у здания парламента в Тбилиси. В заявлении ведомства указано, что пострадали 32 сотрудника, часть из которых получила тяжелые травмы головы и глаз., хирургическая помощь потребовалась 13 пострадавшим, один из них остается в медицинском учреждении, передает ТАСС.
Во время разгона митинга сотрудники МВД задержали 43 демонстранта за неподчинение законным требованиям правоохранителей и мелкое хулиганство.
Ранее сотрудники спецназа в Тбилиси на проспекте Руставели разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.
Протесты в Тбилиси начались после решения парламента заморозить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.
Вскоре ситуация обострилась, и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией.