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    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    30 комментариев
    29 ноября 2024, 06:13 • Новости дня

    Спецназ разогнал протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси

    Сотрудники МВД Грузии вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси на проспекте Руставели сотрудники спецназа разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.

    Сотрудники спецподразделений МВД Грузии полностью вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает ТАСС. Полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько человек из числа оппозиции.

    Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали трое сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании. После этого спецназ применил водометы.

    28 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом 28 ноября, заявил, что его страна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после конфликта 2008 года, сохранит прагматичную политику с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас будет прагматичная политика по отношению к России», – заявил он. По его словам, «прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии».

    Ираклий Кобахидзе также отметил, что «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». «У нас есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти «красные линии» нами будут защищены до конца», – заявил при этом премьер-министр Грузии.

    Вечером в четверг премьер-министр Грузии сделает заявление об отношениях с Евросоюзом.

    В четверг парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150. Правительство было утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента. В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

    Коментарии (16)
    26 ноября 2024, 15:04 • Новости дня
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На парламентских слушаниях во вторник она заявила, что «с точки зрения мирного восстановления территориальной целостности Грузии, ее объединения, особенно важно, чтобы вопрос мирного урегулирования российско-грузинского конфликта оставался в международной повестке дня на высоком уровне».

    При этом проблему восстановления территориальной целостности Грузии она назвала «самой важной».

    «Власти Грузии используют все возможные дипломатические и правовые рычаги для «деоккупации» «оккупированных территорий», – сказала Мака Бочоришвили.

    Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

    Также она сообщила, что Грузия «продолжит непрерывную гуманитарную помощь Украины в рамках собственных возможностей».

    Также, по ее словам, Тбилиси продолжит поддерживать Киев на дипломатической арене.

    Новое правительство Грузии утвердят 28 ноября.

    Ранее сообщалось, что Мака Бочоришвили отказалась слушать ультиматумы от Запада.

    Коментарии (9)
    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 10:44 • Новости дня
    На пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
    На пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
    @ parl.leavingstone.club

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Член лояльного властям движения «Сила народа» депутат Михаил Кавелашвили, известный в прошлом футболист, выдвинут политсоветом «Грузинской мечты» на пост президента Грузии, которого изберут 14 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Михаил Кавелашвили до начала политической деятельности выступал в таких клубах, как «Спартак-Алания» (Владикавказ), «Манчестер Сити», а завершил карьеру нападающего в «Цюрихе» в 2006 году.

    За сборную Грузии он забил девять мячей в 46 матчах.

    Представляя кандидата, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили назвал Кавелашвили «принципиальным патриотом».

    По его словам, после избрания Кавелашвили «уйдет в прошлое практика грубого нарушения Конституции Грузии (нынешним президентом Саломе Зурабишвили) и предательства государства».

    Напомним, новый президент Грузии будет избран коллегией выборщиков 14 декабря.

    Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе предложил «Грузинской мечте» выдвинуть в президенты зебру из личного зоопарка почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

    «Скажу прямо – мы спасены, что «Грузинская мечта» не назвала кандидатом в президенты зебру Бидзины (Иванишвили). Но сейчас не до шуток, так как целенаправленно дискредитируется институт президента», - прокомментировал Манджгаладзе выдвижение на пост президента экс-форварда сборной Грузии по футболу, депутата от лояльного властям движения «Сила народа» Михаила Кавелашвили.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2024, 19:40 • Новости дня
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    Также Грузия до конца 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. «Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    При этом он пообещал, что к концу 2028 года Грузия «с экономической точки зрения будет готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2030 году». По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2024, 22:24 • Новости дня
    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

    Демонстранты и полиция в Тбилиси столкнулись у здания парламента

    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Максим Попов

    У здания парламента в Тбилиси начались столкновения между демонстрантами и полицией, которая применяет перцовый газ для сдерживания протестующих.

    Как передает ТАСС, у здания парламента в Тбилиси разгорелись столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Напряженность нарастает по обе стороны от здания законодательного органа.

    Полиция пытается оттеснить протестующих, стремящихся проникнуть к служебным входам в парламент. Для разгона участников акции сотрудники правоохранительных органов вынуждены были использовать перцовый газ.

    Также сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам и призвала к проведению новых парламентских выборов.

    «Я здесь, с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не добьемся новых парламентских выборов», – приводит агентство слова Зурабишвили.

    Позже она переместилась на площадь Свободы, где находится спецтехника на случай необходимости разгона демонстрантов. Зурабишвили хотела поговорить со стражами порядка, однако никто с ней в диалог вступать не стал.

    Ранее стало известно, что в Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС.

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    26 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    Названа дата выборов президента Грузии
    Названа дата выборов президента Грузии
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Новый президент Грузии будет избран коллегией выборщиков 14 декабря, сказано в постановлении парламента, которое принято во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Впервые президент избирается не всенародным голосованием, а голосами 150 депутатов парламента, 21 депутата парламента Аджарии, 20 – Верховного Совета Абхазии (в изгнании) и 109 – депутатами местного уровня.

    Чтобы президент был избран, необходимо набрать две трети голосов коллегии выборщиков.

    В ином случае в тот же день состоится второй тур выборов, тогда необходимо получить простое большинство голосов выборщиков.

    Церемония инаугурации состоится 29 декабря.

    Процедура избрания пройдет в здании парламента Грузии, работу в котором продолжает игнорировать получившая 61 мандат на выборах 25 октября оппозиция.

    Как заявил на сессии во вторник председатель парламента Шалва Папуашвили, президента изберут на пять лет.

    По его словам, полномочия нынешнего президента Саломе Зурабишвили, которая находится в радикальной оппозиции к правящей «Грузинской мечте», истекают 16 декабря.

    Также стало известно, что новое правительство Грузии утвердят 28 ноября.

    Пока неизвестны кандидатуры на пост президента.

    Отметим, что накануне президент Грузии Зурабишвили назвала грузинских депутатов «рабами».

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    28 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом

    «Грузинская мечта» подтвердила курс на сближение с Евросоюзом

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе детально разъяснил план властей страны, которые заявили, что до 2028 года не будут ставить вопрос начала переговоров о членстве в Евросоюзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – заявил он. По его словам, «к 2030 году Грузия лучше всех других стран-кандидатов будет готова к членству в ЕС».

    «До 2028 года мы не поставим вопрос начала переговоров, чтобы это не было использовано как механизм постоянного шантажа. Мы спокойно будем проводить соответствующие реформы и развивать страну», – сказал Мамука Мдинарадзе.

    Он подтвердил, что все эти реформы будет финансировать бюджет Грузии, не обращаясь при этом за грантами к ЕС. «И что из этого можно расценить как отказ от Европы?» – заявил он.

    Тем временем в Тбилиси продолжаются акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве.

    Демонстранты разблокировали движение у центрального офиса «Грузинской мечты» и отправились на проспект Руставели, где сейчас, по данным телекомпании «Рустави-2», находится несколько сотен митингующих с флагами Грузии и Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

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    26 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    В Грузии призвали США возобновить совместные военные учения

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Кандидат на пост грузинского министра обороны Ираклий Чиковани призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение об отмене военных учений «Достойный партнер». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Решение отменить эти учения было непонятным и вызывающим сожаление. За время, прошедшее после этого, Грузия провела множество военных учений с международными партнерами. Надеюсь, что США пересмотрят решение об отмене учений в рамках политики перезагрузки», – заявил Чиковани на комитетских слушаниях во вторник.

    США отменили военные учения с Грузией «Достойный партнер – 2024», которые должны были пройти 25 июля – 6 августа.

    Пентагон объяснил тогда это политикой «пересмотра отношений» с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния» и обвинений Тбилиси в адрес Запада в требовании от грузинской стороны открыть «второй фронт» против России и содействовании антиправительственным, революционным процессам в стране.

    Грузия рассчитывает перезагрузить отношения с США и ЕС. Новое правительство Грузии утвердят 28 ноября.

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    28 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС

    В Грузии начались акции протеста из-за решения правительства не просить ЕС начать переговоры

    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Акции протеста стихийно вспыхнули в Тбилиси и в регионах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, демонстранты кричат: «Рабы!», «Русские!». Также акция проходит перед президентским дворцом, где президент Саломе Зурабишвили после встречи с иностранными дипломатами и оппозиционерами заявила о необходимости внеочередных выборов в парламент.

    Она назвала себя «единственным легитимным институтом в Грузии». Оппозиционеры призывают своих сторонников выйти на улицы. Митинги проходят также в Батуми и Кутаиси.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

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    28 ноября 2024, 13:07 • Новости дня
    Утверждено новое правительство Грузии
    Утверждено новое правительство Грузии
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правительство утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сохранил свой пост, который он занимает с февраля 2024 года.

    В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

    Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал условия сближения с Евросоюзом.

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    28 ноября 2024, 11:01 • Новости дня
    Грузия обвинила страны Прибалтики в давлении по советскому образцу

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Страны Прибалтики пытаются выступать по отношению к Грузии с позиции «старшего брата», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью компании «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Видимо, они (прибалты) в советское время так насмотрелись на Москву, что сейчас пытаются по отношению к Грузии примерить роль (советской) Москвы», – сказал он.

    По его словам, «некоторые европейские политики, особенно из стран Прибалтики, обвиняют Грузию в «пророссийскости», что на самом деле с их стороны является антигрузинским поведением».

    «Это недопустимо. Мы не хуже кого-то. Мы открыли для себя, что евроинтеграция для многих, особенно из стран постсоветского пространства, видится так – они «старшие братья». Приезжают, особенно из стран Прибалтики, к «младшим братьям», учат нас уму-разуму», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Политики из Литвы или из Эстонии приезжают и тоном «старшего брата» разговаривают нами, – отметил он. – У нас есть долгосрочный план интеграции с Евросоюзом. К 2030 году мы будем лучше всех готовы к членству в этом объединении».

    При этом председатель парламента Грузии сказал, что его страна не может влиять на решения тех или иных стран ЕС.

    «Как, к примеру, мы можем ожидать позитивного решения Литвы, чей министр иностранных дел приезжает сюда на митинги оппозиции», – заметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Напомним, представители парламентов восьми стран Евросоюза – Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Польши, Швеции, Германии и Финляндии – приняли участие в антиправительственном митинге оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси за объявление недействительными выборов в парламент 26 октября.

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    26 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Кандидат на пост главы МИД Грузии отказалась слушать ультиматумы от Запада

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия на пути в ЕС готова к диалогу с партнерами, но не к ультиматумам, заявила во вторник на комитетских слушаниях в парламенте кандидат на пост министра иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наш приоритет – подготовка Грузии к членству в Евросоюзе, и для успешного осуществления этого нужен диалог с партнерами. Но диалог не будет разговором на языке ультиматумов», – сказала она.

    По ее словам, «Грузия продолжит необратимый курс евроинтеграции».

    «Особым приоритетом будут отношения с НАТО и ЕС», – подчеркнула Мака Бочоришвили, ранее – глава комитета парламента по евроинтеграции.

    «Партнерам нужно искать конструктивные подходы по всем критическим вопросам, – заявила она. – Надеюсь, что после утверждения в ЕС нового состава комиссий мы сможем интенсивно работать с соответствующими службами Еврокомиссии, чтобы в течение последующих четырех лет, наряду с другими странами-кандидатами, продолжать путь к членству в ЕС».

    При этом она пообещала создавать новые платформы для регулярных политических консультаций с европейскими партнерами – на двусторонней основе.

    ЕС фактически заморозил переговоры с Грузией из-за принятых в этом году законов «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей».

    Новое правительство Грузии утвердят в четверг.

    Кроме того, во вторник стало известно, что новый президент Грузии будет избран коллегией выборщиков 14 декабря.

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    27 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Папуашвили предупредил об угрозе обвала экономики Грузии при вступлении в ЕС

    Спикер парламента Грузии заявил, что экстренное вступление в ЕС разрушит экономику страны

    Tекст: Максим Попов

    Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил опасения, что вступление Грузии в Европейский союз приведет к экономическому кризису из-за необходимости соблюдения всех ограничений ЕС.

    В интервью грузинскому телевидению спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если Грузия сегодня вступит в Евросоюз, это может привести к разрушительным последствиям для экономики страны, передает ТАСС.

    По мнению Папуашвили, существующие ограничения и требования, действующие на территории ЕС, могут оказаться непосильными для грузинской экономики.

    «Мы должны подготовиться к тому, чтобы стать членами Евросоюза в тот момент, когда мы выиграем, а не проиграем и не навредим самим себе. Если мы сегодня же станем членами ЕС, то из-за тех ограничений, которые будут действовать у нас одновременно, мы разрушим всю свою экономику», – сказал он.

    Напомним, в конце октября Еврокомиссия отказала Грузии в переговорах о вступлении в ЕС, сославшись на необходимость смены политического курса в стране.

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    29 ноября 2024, 01:40 • Новости дня
    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси

    Полицейские применили водометы и слезоточивый газ против митингующих у здания парламента

    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники грузинской полиции использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста у парламента в Тбилиси.

    Как передает ТАСС, сотрудники МВД Грузии начали применять водометы против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Митингующие, столкнувшиеся с полицией, стали разбегаться, однако часть из них возвращается, чтобы продолжить протест.

    Периодически между протестующими и полицейскими происходят потасовки. Несколько человек задержаны, говорится в сообщении.

    Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали три сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 13:02 • Новости дня
    Грузия поставила перед Евросоюзом условия сближения

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал условия сближения с Евросоюзом его страны, которая год назад получила статус кандидата, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая в парламенте перед голосованием по вынесению вотума доверия правительству, Ираклий Кобахидзе отметил, что к 2030 году Грузия будет лучше других кандидатов готовой к вступлению в ЕС, однако и объединение должны учитывать ее национальные интересы.

    «Впереди сложный шестилетний путь к ЕС. Мы должны учитывать и готовы учесть условия, выдвигаемые ЕС, но так, чтобы это не противоречило нашим национальным интересам», – заявил он.

    По словам кандидата в премьер-министры, «красные линии» проходят через достоинство Грузии».

    Он напомнил, что правительственная программа на ближайшие четыре года называется «Только мирно, с достоинством и с благосостоянием к Европе».

    «И Евросоюз тоже должен доказать, что уважает наше достоинство, доказать, что для него принципиально важно наше мирное движение, защитить наши традиционные ценности», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «ЕС должен показать, что ему важны мир, благополучие и достоинство нашей страны».

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    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Испанию настиг «эффект «Орешника»

    Страх, вызванный испытаниями российского ракетного комплекса «Орешник», дошел и до самой отдаленной от нас страны Европейского континента. Испанская пресса подсчитывает количество жертв от возможного ядерного удара России и бьет в колокола по поводу отсутствия бомбоубежищ. Почему там решили, что Испания тоже может стать целью для российских ракет? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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