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Спецназ разогнал протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси
Сотрудники МВД Грузии вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси
В Тбилиси на проспекте Руставели сотрудники спецназа разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.
Сотрудники спецподразделений МВД Грузии полностью вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает ТАСС. Полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько человек из числа оппозиции.
Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали трое сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании. После этого спецназ применил водометы.