Спецназ разогнал протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси

Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«У нас будет прагматичная политика по отношению к России», – заявил он. По его словам, «прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии».

Ираклий Кобахидзе также отметил, что «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». «У нас есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти «красные линии» нами будут защищены до конца», – заявил при этом премьер-министр Грузии.

Вечером в четверг премьер-министр Грузии сделает заявление об отношениях с Евросоюзом.

В четверг парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150. Правительство было утверждено единогласно – 84 голосами.

Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента. В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.