Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полицейские применили водометы и слезоточивый газ против митингующих у здания парламента

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, сотрудники МВД Грузии начали применять водометы против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Митингующие, столкнувшиеся с полицией, стали разбегаться, однако часть из них возвращается, чтобы продолжить протест.

Периодически между протестующими и полицейскими происходят потасовки. Несколько человек задержаны, говорится в сообщении.

Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали три сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании.