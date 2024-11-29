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Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси
Полицейские применили водометы и слезоточивый газ против митингующих у здания парламента
Сотрудники грузинской полиции использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста у парламента в Тбилиси.
Как передает ТАСС, сотрудники МВД Грузии начали применять водометы против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Митингующие, столкнувшиеся с полицией, стали разбегаться, однако часть из них возвращается, чтобы продолжить протест.
Периодически между протестующими и полицейскими происходят потасовки. Несколько человек задержаны, говорится в сообщении.
Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали три сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании.