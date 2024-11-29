Полицейские пострадали в потасовках у парламента в Тбилиси

В ходе митинга у здания парламента в Тбилиси пострадали три сотрудника полиции

Tекст: Максим Попов

По информации МВД Грузии, на митинге против прекращения переговоров о вступлении страны в ЕС произошли столкновения между протестующими и полицией. В результате потасовок три сотрудника МВД получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.



Столкновения начались после того, как группа протестующих попыталась прорваться через полицейский кордон у здания парламента.

Также в ходе потасовки протестующих с полицией пострадал оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Нико Кокая. По предварительной информации, он получил травму головы, а также надышался слезоточивым газом. Врачи оказывают мужчине первую помощь.

Ранее сообщалось, что у здания парламента в Тбилиси начались столкновения между демонстрантами и полицией, которая применяет перцовый газ для сдерживания протестующих.





