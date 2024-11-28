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«Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом
«Грузинская мечта» подтвердила курс на сближение с Евросоюзом
Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе детально разъяснил план властей страны, которые заявили, что до 2028 года не будут ставить вопрос начала переговоров о членстве в Евросоюзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – заявил он. По его словам, «к 2030 году Грузия лучше всех других стран-кандидатов будет готова к членству в ЕС».
«До 2028 года мы не поставим вопрос начала переговоров, чтобы это не было использовано как механизм постоянного шантажа. Мы спокойно будем проводить соответствующие реформы и развивать страну», – сказал Мамука Мдинарадзе.
Он подтвердил, что все эти реформы будет финансировать бюджет Грузии, не обращаясь при этом за грантами к ЕС. «И что из этого можно расценить как отказ от Европы?» – заявил он.
Тем временем в Тбилиси продолжаются акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве.
Демонстранты разблокировали движение у центрального офиса «Грузинской мечты» и отправились на проспект Руставели, где сейчас, по данным телекомпании «Рустави-2», находится несколько сотен митингующих с флагами Грузии и Евросоюза.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.