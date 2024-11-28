«Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом

«Грузинская мечта» подтвердила курс на сближение с Евросоюзом

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – заявил он. По его словам, «к 2030 году Грузия лучше всех других стран-кандидатов будет готова к членству в ЕС».

«До 2028 года мы не поставим вопрос начала переговоров, чтобы это не было использовано как механизм постоянного шантажа. Мы спокойно будем проводить соответствующие реформы и развивать страну», – сказал Мамука Мдинарадзе.

Он подтвердил, что все эти реформы будет финансировать бюджет Грузии, не обращаясь при этом за грантами к ЕС. «И что из этого можно расценить как отказ от Европы?» – заявил он.

Тем временем в Тбилиси продолжаются акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве.

Демонстранты разблокировали движение у центрального офиса «Грузинской мечты» и отправились на проспект Руставели, где сейчас, по данным телекомпании «Рустави-2», находится несколько сотен митингующих с флагами Грузии и Евросоюза.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.