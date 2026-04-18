Бабушки начали продавали на трассах китайскую клубнику под видом собственной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские бабушки начали торговать китайской клубникой вдоль трасс, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поставщики привозят ягоды в российские регионы и предлагают пожилым женщинам закупать их для дальнейшей продажи. Поскольку российский урожай клубники появляется только к концу июня или началу июля, такая схема позволяет пенсионеркам зарабатывать на торговле клубникой уже сейчас.

Поставщики продают ящик клубники в среднем за 900 рублей. Бабушки моют ягоды, перекладывают их в свои тары и продают дороже, уверяя покупателей, что клубника выращена на их участках.

Как отмечается в сообщении, главный центр китайской клубники находится в Хабаровске, откуда ягоду развозят по всей Центральной России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай является абсолютным чемпионом по выращиванию клубники.

Минсельхоз России назвал резкий рост цен на эту ягоду спекуляцией.

Специалисты Россельхознадзора выявили опасную плесень в импортной египетской клубнике.