Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия

ЦАХАЛ нанес точечные удары по югу Ливана после начала действия перемирия
Израильские вооруженные силы атаковали позиции боевиков на южной границе соседнего государства в ответ на зафиксированные нарушения недавно объявленного режима тишины, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Командование Армии обороны Израиля подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны, передает РИА «Новости». Военные объяснили свои действия необходимостью нейтрализации прямой опасности для своих подразделений.
«С момента вступления в силу режима прекращения огня солдаты ЦАХАЛ к югу от «Желтой линии» на юге Ливана выявили несколько случаев нарушения террористами соглашений о прекращении огня путем приближения к солдатам ЦАХАЛ с севера от «Желтой линии», что представляло непосредственную угрозу. После их обнаружения и для устранения угрозы ВВС Израиля совместно с наземными войсками нанесли точечные удары по террористам», – говорится в сообщении пресс-службы армии.
Ранее глава Белого дома сообщил о достижении договоренности о прекращении огня на десять дней. Режим тишины официально начал действовать 17 апреля. Однако ливанское агентство NNA заявило об ударах по мирным поселениям уже после его введения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Спустя полчаса артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по ливанской территории. Атаке подвергся южный пограничный город Хиям.