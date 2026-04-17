NNA сообщило о нарушении Израилем перемирия на юге Ливана

NNA: Израиль открыл огонь по городу Хиям на юге Ливана и нарушил перемирие
Вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по пограничному населенному пункту, проигнорировав вступившее в полночь десятидневное соглашение о прекращении огня с движением «Хезболла», сообщило ливанское национальное агентство NNA.
Атаке подвергся южный пограничный город Хиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.
«Вражеская артиллерия открыла огонь по городу Хиям, несмотря на перемирие, объявленное прошлой ночью, что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов», – подчеркивается в сообщении агентства.
Накануне вечером израильская сторона и представители движения «Хезболла» договорились о десятидневном перемирии.
Режим тишины официально начал действовать в пятницу ровно в полночь по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.
Перед этим вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные израильские населенные пункты.
В марте Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции на ливанской территории.