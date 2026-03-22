ЦАХАЛ сообщил о раненых после обстрела севера Израиля из Ливана

В районе северной границы Израиля зафиксирован пуск снаряда из Ливана, в результате чего пострадали люди и нанесён ущерб одному из населённых пунктов, передает РИА «Новости». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила: «Некоторое время назад был зафиксирован пуск из Ливана в сторону населенного пункта вдоль северной границы. Нанесен ущерб, есть пострадавшие».

Ситуация на границе обострилась после того, как 16 марта ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана. Несмотря на посредничество международных организаций и договорённости о прекращении огня, достигнутые в ноябре 2024 года, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях.

Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных атаках со стороны Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о начале ограниченных наземных операций на юге Ливана для укрепления линии обороны. Ранее израильские военные завершили дополнительную серию ударов по различным районам Ливана по пусковым установкам, примененным для ракетных обстрелов территории Израиля. В феврале 2024 года ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по Ливану после ракетного обстрела севера Израиля из этой страны с одним погибшим и семью ранеными.